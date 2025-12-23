徠卡APO光學認證！雷軍：小米17 Ultra 75-100mm光學變焦，不是數位裁切

記者李鴻典／台北報導

小米宣布25日正式發表17 Ultra，小米創辦人雷軍今（23）天發文預熱小米17 Ultra，該機配備全新的徠卡2億像素光學變焦，支援75mm-100mm全2億像素光學直出，是行業首款獲得徠卡APO光學認證的手機鏡頭，搭載3G+5P雙浮動鏡組，擁有1/1.4英寸大底。

小米宣布25日正式發表17 Ultra。（圖／翻攝自微博）

雷軍強調，小米17 Ultra鏡頭採用徠卡2億像素，支援75-100mm光學變焦，「不是數位裁切」，這是下一代的全新長焦解決方案。

雷軍發文預熱小米17 Ultra，該機配備全新的徠卡2億像素光學變焦，支援75mm-100mm全2億像素光學直出。（圖／翻攝自微博）

雷軍說明，徠卡2 億像素光學變焦是小米徠卡光學極緻小型化的又一力作，與相機變焦鏡頭技術原理一脈相承，變焦行程內支援全2億像素光學直出。讓小米17Ultra擁有4大黃金人像焦段，用真實光學，給人像創作以自由。

雷軍也表示，小米17 Ultra還配備全新的徠卡1吋光影大師主攝，使用的是新一代影像感測器光影獵人1050L，搭載LOFIC超高動態技術，從硬體底層提升動態範圍，在高反差暗光環境，能精準還原光影細節不過曝。

小米17Ultra擁有4大黃金人像焦段，用真實光學，給人像創作以自由。（圖／翻攝自微博）

小米集團總裁盧偉冰則發文，在小米17Ultra#發布之前，手機鏡頭選型幾乎都在中焦和長焦上做取捨。今天我們帶來了小米史上最強長焦「徠卡2億像素光學變焦」，實現75mm-100mm連續光學變焦，變焦行程內支援全2 億像素光學直出。我們挑選長焦常用焦段拍攝了幾組樣片，截取圖片中的細節來做對比，大家可以查看原圖，看看「徠卡2億像素光學變焦」的實力如何。

盧偉冰曬小米17 Ultra與友商實拍對比。（圖／翻攝自微博）

