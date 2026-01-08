「御姐女優」水川菫宣布引退！網哭嘆「色氣代表」沒了

（記者張芸瑄／綜合報導）在日本 AV 界具有高知名度、同時在歐美市場也累積不少粉絲的女優水川菫（水川スミレ），近日在社群媒體上突然宣布將為自己的日本 AV 生涯劃下句點，引發海內外影迷大量議論。她多年來以成熟「御姐」形象受到關注，此次無預警發布消息，讓許多粉絲直呼意外。

水川菫最早於 2016 年以「水稀美理」（水稀みり）名義出道，曾是單體片商 PRESTIGE 的專屬女優；2018 年後轉至 LINX 旗下活動，並以現名持續發展演藝作品。此外，她也曾以「百多繪美里」（百多えみり）身份參與無碼作品，使她的知名度再度提升。

廣告 廣告

圖／女優水川菫（水川スミレ），近日在社群媒體上突然宣布將為自己的日本 AV 生涯劃下句點。（翻攝 水川菫IG）

在社群方面，水川菫的 IG 粉絲數超過 36 萬人。除了在日本 AV 市場活躍，近年更拓展到歐美成人影視圈，不僅拍攝歐美製作團隊的作品，也經營 OnlyFans，作品內容橫跨不同市場，因此吸引大量海外支持者。

值得注意的是，水川菫近一年作品產量明顯下降。直到 2025 年 12 月 31 日，她在 IG 投下震撼彈，透露將正式告別日本 AV 工作，並表示已「找到新的目標」。然而她在本月 5 日的最新貼文被粉絲熱烈討論，許多人推測她未來可能會投入海外工作，但目前仍有待官方進一步說明。

更多引新聞報導

莫莉助理離奇墜樓！傳被迫簽下保密條款 網友比喻「另一起蘿拉案」

中年漢涉姦已婚婦16歲女！母床上見保險套包裝 追問女兒揭發

