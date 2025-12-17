御嵿國際強攻百貨商圈漸顯成效 與王品、漢來美食上演烤鴨大戰

御嵿國際持續以「鴨覓」等品牌插旗百貨與大型商場。

餐飲業者御嵿國際(以下簡稱御嵿)近年積極進軍百貨與大型商場，特別找來曾經在和億生活集團(旗下擁有添好運及了凡等餐飲品牌)擔任過總監職位的楊四雄操刀，以「鴨覓」等品牌為先頭部隊，陸續在大直美麗華、信義南山等插旗，與同樣擁有烤鴨品牌的王品、漢來美食搶奪市場。

據了解，御嵿旗下目前擁有「鴨覓」、「海峽會」、「晶宴會館」、「頂鮮台南擔仔麵」、「晶粵軒」、「日台會館」、「塩/ 手作麵包本舖」等餐飲品牌，同時也跨足旅遊及飯店管理及貿易市場。

御嵿副總經理楊四雄表示，百貨與大型商場擁有大量的人潮，可以在短時間創造業績與打響品牌知名度，集團規劃初期將先以「鴨覓」、「頂鮮台南擔仔麵」兩個品牌，做為進軍百貨與大型商場的主力，後續將在中南部尋找合適的地點，繼續開疆闢土。除此之外，御嵿正在規劃高檔和牛燒肉新品牌，以平均客單價近6,000元，挑戰美食一級戰區的春大直。

針對這次插旗信義南山，御嵿表示，「鴨覓」自去年於大直美麗華開出首店以來，透過精緻的菜色規劃與消費者回饋，已快速建立品牌辨識度與來客基礎，並累積穩定的顧客支持，貢獻亮眼業績表現；而信義商圈作為台北百貨公司聚集與國際商務、旅客匯流的高端消費核心區，更是商務宴請及節慶聚餐的重要場域，對品牌向上定位與客單價提升具有戰略意義。

楊四雄表示，「鴨覓」信義南山店的坪數比大直美麗華大，而挾著大直美麗華店亮麗的營業成績，也在租金、抽成方面上取得更有利的條件，相信在12月18至21日的試營運結束後，未來正式營運對於御嵿的貢獻，相當值得期待。

實際走訪「鴨覓」信義南山店，對面的「壽司郎」正在進行裝修，樂觀看待，兩家餐飲業者將產生互相拉抬的集市效果。對「鴨覓」而言，又多了一個站穩一級商圈的有利因素。

