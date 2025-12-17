御嵿烤鴨品牌「鴨覓」插旗信義商圈 瞄準商務和家庭聚餐市場

御嵿國際(3522)新潮烤鴨品牌「鴨覓」第2家門市插旗台北信義區微風南山購物中心，鎖定信義計畫區高消費力與商務、聚餐需求，藉由門市空間升級與產品線深化，強化品牌在高端中式餐飲市場能見度。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕御嵿國際(3522)新潮烤鴨品牌「鴨覓」第2家門市插旗台北信義區微風南山購物中心，鎖定信義計畫區高消費力與商務、聚餐需求，藉由門市空間升級與產品線深化，強化品牌在高端中式餐飲市場能見度。

御嵿國際副總楊四雄表示，以烤鴨為主打的複合式中華料理品牌，目前進駐百貨商場的只有漢來美食的「上菜」，但「上菜」全台只有3家店，部份百貨商場的中餐品牌雖然有賣烤鴨，但非主力商品，這對「鴨覓」來說是一大片藍海。

「鴨覓」去年於大直美麗華開出首店，主打「片皮烤鴨」料理，透過「一鴨多吃」的菜單，完整運用全鴨食材，菜色設計亦跳脫單一框架，融合粵式與台式料理手法，目前進店用餐的顧客有98%~99%的顧客會點烤鴨，單店營收逾400萬元。

「鴨覓」微風南山店空間較首店大，翻桌的機能性更強，預期業績會比首家店高，「鴨覓」預計明年再開2家分店，以進駐百貨商場為主。

「頂鮮」也將重返台北市場，進駐台北大巨蛋開出180坪的大店，同時打造頂鮮副牌「頂鮮新台味」，以80~100坪的店型進駐百貨商場拓點。

御嵿國際明年也計劃自日本京都引進平均客單價達6000元的頂級燒肉品牌，預計明年4月進駐台北春大直商場，初步規劃至多在台灣開出2~3家店，多元佈局，創造營運成長動能。

