御嵿2026低碳年菜外帶開賣 三大品牌祭早鳥好禮 鴨覓再加碼300元加菜金

▲「晶宴會館」2026低碳年菜外帶，由金牌雙主廚黃彬雄、楊永詮聯手監製，以當日新鮮現做呈現兩大年菜組合與多款節慶佳餚

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】搶攻農曆春節商機，御嵿集團集結旗下三大品牌推出「2026低碳年菜外帶」專案，包括晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵與鴨覓烤鴨餐廳，即日起全面開放預購。民眾僅需來電即能輕鬆下訂，在家端出大方又美味的圍爐佳餚，以名廚水準的美饌迎接金馬好運年。

▲「頂鮮台南擔仔麵」低碳年菜外帶外送，由金牌雙主廚黃彬雄、楊永詮聯手打造，以傳承一甲子經典海味打造宴會級團圓饗宴，年菜組合7,588元起。

御嵿旗下「晶宴會館」由金牌雙主廚黃彬雄、楊永詮共同監製，以當日新鮮現做為核心，打造兼具儀式感與美味的年節饗宴。此次推出兩款年菜組合，並同步開放多款年節單點佳餚。包含「馬耀豐年十品宴」優惠價10,888元（原價12,500元），以澎湃海陸象徵金馬年豐收；以及超值「騰馬賀歲七品宴」優惠價6,988元（原價8,800元），一次滿足大小家庭需求。

晶宴同步推出雙重回饋：預購滿5,000元即贈專屬保冷袋；2025年12月31日前預購滿額再加贈紅豆年糕乙份（價值350元），數量有限、送完為止。全台七館同步開放預購，民眾可就近選擇館別取貨。

「頂鮮台南擔仔麵」則由亞太十大名廚蔡宗霖、蔡栓樑聯手獻藝，以一甲子經典風味結合嚴選海味與在地食材，推出兩款年菜組合與多款精選單點。桌菜每桌7,588元起（10人份）。凡於2026年1月10日前預訂並付清，可享早鳥95折優惠；訂購指定桌菜再享運費優惠，加贈限量保冷袋，讓民眾在家也能體驗宴會級年節盛宴。

▲「鴨覓烤鴨餐廳」推出「鴨饌賀歲宴」年菜外帶組合，招牌片皮烤鴨榮獲2025亞太金獎十大名菜肯定，適合家庭輕鬆預購團圓享用。

御嵿集團百貨餐飲品牌「鴨覓烤鴨餐廳」亦推出「鴨饌賀歲宴」年菜組合，八菜一湯每套8,288元，即日起開放預購。其招牌片皮烤鴨甫獲「2025亞太金獎十大名菜」肯定。凡於2026年1月31日前預訂，可享早鳥優惠價7,888元，再加碼300元好運加菜金，為新春家宴增添美味與吉運。

御嵿國際致力於提供高品質餐飲與貼心顧客體驗，今年以低碳、精緻、便利為核心打造年菜外帶方案，陪伴每個家庭度過更完美的年節團圓時刻。更多年菜外帶資訊請洽各品牌分店。

店家資訊

【晶宴會館】

民權館：(02)8773-4567 台北市中山區民權東路三段2號B1

日光香頌：(02)2517-9977 台北市中山區民生東路三段8號

府中館：(02)8951-4567 新北市板橋區中山路一段46號7-9樓

御豐館：(03)575-0671 新竹市東區公道五路三段1號2樓

峇里斯莊園：(02)2992-0033 新北市新莊區思源路40號

中和館：(02)7731-8234 新北市中和區中山路二段351號B1

桃園館：(03)355-3555 桃園市桃園區南平路166號

【頂鮮台南擔仔麵】

高雄自強店：(07)229-6899 高雄市前金區自強二路171號2樓

【鴨覓烤鴨餐廳 】

大直美麗華店：台北市中山區敬業三路22號5樓（美麗華本館5F）