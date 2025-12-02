復交友邦聖露西亞大選 現任總理連任 外交部盼深化合作

復交友邦聖露西亞1日完成大選，外交部盼深化合作、為兩國人民謀最大福祉。（本報系資料照）

我國友邦聖露西亞1日舉行國會議員及新任總理選舉，據結果顯示，現任執政黨聖露西亞勞工黨在17個席的名額中贏得至少13席，現任總理皮耶（Philip Pierre）獲連任。對此，我外交部表示祝賀，我國自2007年復交以來，邦誼篤密、高層互訪頻繁，在農業、觀光、經貿、婦女等議題上都有合作密切，盼繼續深化合作，為兩國人民謀求最大福祉。

外交部今日發布新聞稿指出，聖露西亞執政黨「聖露西亞勞工黨」1日取得國會大選勝利，黨魁皮耶將連任總理並組成新政府。我國駐聖露西亞大使蘇瑩君已即代表政府與人民向皮耶總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀；外交部表示，本次露國國會大選過程公開、透明與平和，充分體現露國政府與人民捍衛民主價值的堅定承諾。

外交部指出，我國與聖露西亞自2007年復交以來，兩國邦誼篤密，高層互訪頻繁，露國政府堅定支持台灣國際參與，兩國在農業、觀光、經貿、醫療衛生、婦女與青年經濟賦權等領域合作密切，成果豐碩；未來我國將在雙方既有的友好關係基礎上，續與皮耶總理領導的新政府深化合作，為兩國人民謀求最大福祉。

事實上，聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）今年9月才應邀二度訪台，當時會見賴清德總統、外交部長林佳龍等人；同時，希瑞爾副總理也拜會了文化部，並赴高雄旅運中心參訪郵輪產業及「文化光點計畫」花燈工作坊等文創觀光建設，與相關單位進行交流。

