復交台灣恐夢碎！宏都拉斯總統大選出口民調：親中蒙卡達或勝選
編譯林浩博／綜合報導
前友邦宏都拉斯11月30日的總統大選，因為牽動與台灣復交的展望，受到國內關注。但根據出口民調，主張與中國維繫邦交的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）有望勝選，以38.06%的得票率贏過兩名承諾恢復與台邦交的對手。
「我們正在贏得大選」
俄裔澳洲籍媒體人Denis Rogatyuk於台灣時間12月1日凌晨，在Ｘ平台PO文指出，根據首個出口民調，蒙卡達獲得了38.6%選票，超越兩大右派對手──前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）的31.4%，以及前首都市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）的24.38%。
蒙卡達也在自己的社群帳號貼文，強調已收到各地的開票訊息，情況十分樂觀，「我們正在贏得大選」。蒙卡達在左派的卡斯楚（Xiomara Castro）政府內擔任國防部長，她主張延續現政府的政策，要加強與中國的經貿關係。
反觀納斯拉亞與阿斯夫拉，據彭博日前報導，他們都於選戰中承諾，如若當選，將與北京斷交，並重新與台灣建交。兩人指控，卡斯楚於3年前背棄台灣，轉而與中國建交，理由是中國會帶來巨大經貿商機，但實際上不只中國的投資承諾落空，宏國的白蝦出口也因台灣市場萎縮而崩盤，國家經濟反而倒退。兩名挑戰者還表示，要加強與川普政府的關係，並終止與委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的邦交。
川普赤裸裸介選
宏國這場大選氣氛緊張，選前三人民調不相上下，甚至在大選前夕相互指控舞弊，蒙卡達甚至暗示，她可能不接受選舉結果。國際社會憂心選舉能否自由公正，尤其2017年前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）宣布勝選，就因選舉作假的疑慮，激起群眾抗議和隨後的軍警血腥鎮壓，釀成逾20人喪命。
這次大選葉南德茲再成焦點，因為美國總統川普於11月28日突然宣布將他特赦，理由是他受到「不公正且嚴苛的對待」。川普還隔空公開替阿斯夫拉背書，並放話:「如他沒贏，美國將不再把錢投入無底洞。」
葉南德茲於2014年至2022年統治宏國，因涉嫌協助將400噸古柯鹼流入美國境內，他於卸任後即被引渡至美國受審，遭判處45年徒刑。由於川普正以打擊毒品的名義，頻頻轟炸加勒比海的所謂「運毒船」，並以此向馬杜洛政府施壓，特赦舉動也因此備受備受質疑。
宏都拉斯前總統賽拉亞分析，川普背書阿斯夫拉恐怕只是幫倒忙，因為他又赦免葉南德茲這名「毒梟」總統，將連累阿斯夫拉的選情。
聖露西亞也要大選
除了宏國，同樣位於中美洲的聖文森也在日前國會大選，結果大爆冷門，由親中的反對派「新民主黨」勝出。15個改選的席位，全由新民主黨奪下，執政的「聯合勞工黨」只守住前總理龔薩福那一席。28日，友台派龔薩福長達24年的統治終於落幕，改由支持與台灣斷交、與中國建交的新民主黨黨魁佛萊代擔任新總理。
面對中國步步進逼的壓力，台灣在拉丁美洲的外交形勢不樂觀，包括聖文森在內，只剩7個邦交國。另一個友邦聖露西亞也將於12月1日舉行國會大選，聖露西亞在兩岸間反覆橫跳，曾於1997年與台斷交，改於中國建交，後又於2007年與台復交。
聖露西亞現任總理皮耶和挑戰大位的前總理查士納，都也與中國嘗試接觸的紀錄。查士納於2016年當選總理不久，即赴中訪問，理由是為了尋求中國投資，台灣外交部那時強調，並不影響台聖關係。至於皮耶總理，今年5月中國舉辦與拉丁美洲暨加勒比海共同體的論壇，聖露西亞與另一個台灣友邦海地，都派官員出席參加，十分不尋常。
