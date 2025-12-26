宏都拉斯「親台派」總統候選人阿斯夫拉成功贏得總統選舉，阿斯夫拉曾公開表示，宏都拉斯與台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，並承諾當選後將恢復與台灣的外交關係。

復交台灣有望？ 宏都拉斯「親台派」勝選總統。

大陸外交部發言人郭嘉昆重申一個中國原則，他表示事實充分證明，堅持一個中國原則是順應歷史發展大勢，契合時代進步潮流的正確決定。

淡大國際事務與戰略研究所助理教授馬準威分析，中南美洲國家或其他與台灣斷交的中小型國家，可能都面臨與中國大陸建交後的困境，這可能促使這些國家重新考慮與台灣恢復關係。特別值得注意的是，美國總統川普公開支持阿斯夫拉，稱他為「唯一真正捍衛自由的朋友」。

對於可能的復交，民眾黨主席黃國昌強調，民眾黨支持價值外交，反對金錢外交易。民進黨立委王定宇則表示，國家之間的往來或邦交就像交朋友一樣，應建立在理念相近的基礎上。

