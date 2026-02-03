復仇者再度集結 漫威《無限傳奇》音樂會移師台北流行音樂中心

漫威《無限傳奇》音樂會將強勢回歸，並首度移師台北流行音樂中心舉行。（牛耳藝術提供）

漫威電影宇宙陪伴全球影迷走過青春歲月，去年三月，漫威《無限傳奇》音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience）於台北國家音樂廳首度登場，透過大型交響樂團現場演奏、迪士尼漫威精心設計剪輯的電影畫面同步呈現，成功喚起無數漫威迷心中的情感與記憶，反應熱烈。

今年這場史詩級音樂會將全面升級，於 4 月 25 日至 26 日前進台北流行音樂中心，以更開闊的空間、更磅礴的視聽規模，打造不同於音樂廳的全新體驗。透過超級英雄主題音樂結合專屬燈光特效，帶領觀眾再次穿越漫威電影宇宙（MCU ）橫跨 11 年、23 部電影的傳奇旅程。

廣告 廣告

本場音樂會邀請觀眾踏上一段刺激且前所未見的現場音樂旅程，完整橫跨「無限傳奇」——從阿斯嘉人將宇宙魔方（Tesseract）藏匿於地球開始，穿越時空，直至東尼史塔克的犧牲。觀眾將重返片中角色鋼鐵人、美國隊長與雷神索爾的起點，看著他們在漫威電影宇宙找到自己的位置，每位英雄都伴隨著令人難忘的專屬主題音樂。

這場獨一無二的漫威影業音樂冒險串聯了 MCU 的重要事件、主題與角色，向《復仇者聯盟》《鋼鐵人》《黑豹》《黑寡婦》《雷神索爾》《美國隊長》《驚奇隊長》《浩克》和《蟻人》等經典作品致敬，還有更多英雄一同登場。《星際異攻隊》的角色也不缺席，他們將在樂團的現場演奏下，帶來代表性的混音帶選曲，為這場盛會增添歡樂與能量。

《無限傳奇音樂會》以「現場對位影像（live-to-picture）」為核心的演出形式，由大型交響樂團精準對位大銀幕上的經典電影片段，讓音樂與畫面在同一時間點爆發情緒張力。從 2008 年《鋼鐵人》點燃序章，到 2019 年《復仇者聯盟：終局之戰》寫下告別，兩小時的演出濃縮了英雄的成長、抉擇與犧牲，也映照出觀眾自身走過的歲月軌跡。

主辦單位把演出移師台北流行音樂中心，希望更多觀眾在更具規模感與現代感的場域中，共同感受這份屬於漫威迷的集體情感。北流在空間尺度與舞台運用上的高度彈性，更適合打造漫威迷心中沉浸式的漫威宇宙。

音樂會上半場聚焦英雄的誕生與個人篇章，《鋼鐵人》《美國隊長》《雷神索爾》 等角色主題音樂依序登場，展現鮮明的精神樣貌；下半場將情緒推向高峰，重現《無限之戰》與《終局之戰》的關鍵對決，當《復仇者聯盟》主題旋律響起，英雄集結的瞬間再次震撼全場。

演出將由海外首演指揮大衛・馬奧尼(David Mahoney)領軍，攜手交響樂團，主辦單位特別規劃專屬燈光設計，當每位超級英雄的主題音樂響起，舞台將同步呈現對應的英雄色彩，並隨著音樂節奏變化，搭配驚喜特效，強化戲劇張力。希望這場極具挑戰性的音樂與影像、聲光與特效的合作，能讓漫威迷有全新感受。漫威《無限傳奇》音樂會將於明天（4日）中午12 點於MNA售票網啟售。

漫威《無限傳奇》音樂會𝗠𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀’ 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗮𝗴𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲

4/25 (週六) 19:30 台北流行音樂中心

4/26 (週日) 14:30 台北流行音樂中心

​

指揮｜ David Mahoney 大衛．馬奧尼 樂團｜ NTSO 國立臺灣交響樂團

指導｜ Disney Concerts

​

※ 節目總長含中場休息約為130分鐘

更多鏡週刊報導

《航海王》動畫交響音樂會熱血召集 原唱歌手與原作曲家攜手再登台

赴烏克蘭記錄《戰火下的毛孩》 她預立遺囑把房產留給同行者家人

接班宮﨑駿、新海誠 四宮義俊《青空花火物語》角逐柏林金熊