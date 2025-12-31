《復仇者聯盟5》新預告！雷神索爾回歸 2026跨年元旦院線片單一次看

漫威迷期待已久的《復仇者聯盟5：末日崛起》第二支超前導預告正式發布，宣告雷神索爾的回歸。預告中，克里斯漢斯沃飾演的索爾向天父虔誠祈禱，希望能重披戰袍對抗敵人，並期盼回到家人身邊時已不再是戰士。此預告上線短短16小時就獲得730萬次觀看，加上先前釋出的美國隊長篇章，將觀眾期待值推至最高。

《復仇者聯盟5：末日崛起》第二支超前導預告正式發布。（圖／翻攝漫威影業）

這支索爾篇預告採用特別的釋出方式，搭配《阿凡達3》正片一起登場，預計總共將有4支預告。預告中，索爾懇求天父賜予他眾神之父的力量，保護那個「未受風暴波及的生命」，表達了他希望能夠重新披上戰袍，再次對抗敵人的決心。同時，他也表示希望當自己回到家人身邊時，已經不再是一名戰士，而是帶著溫暖的人。

《陽光女子合唱團》迅速在社群平台掀起「眼淚災情回報潮」。（圖／壹壹喜喜提供）

與此同時，國片《陽光女子合唱團》在上週的口碑場獲得滿堂彩。這部講述受刑人故事的電影劇情中哭點一波接一波，引發「眼淚災情回報潮」，許多觀眾建議觀影時要多帶幾包衛生紙。電影中有許多感人場景，包含「蹲下」、「給我搞清楚自己的身分」、「你不要以為你帶小孩進來，你就可以得到特別的照顧」等震撼台詞，深刻描繪受刑人的生活和心路歷程。

《冠軍之路》花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。（圖／牽猴子提供）

另一部同樣令人感動的作品是紀錄片《冠軍之路》，呈現2024年世界棒球12強賽中台灣奪冠的過程。影片中包含「我們會用百分之100的力量、百分之100的拚勁，去為台灣爭取最高的榮譽」等激勵人心的宣言，搭配當時的比賽畫面和選手訪問，邀請觀眾走進戲院，重溫那段榮耀時刻，一同回顧台灣棒球隊為國爭光的感動瞬間。

