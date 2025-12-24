《復仇者聯盟5》要來了！「美國隊長」克里斯伊凡回歸當爸
全球漫威影迷期待已久的《復仇者聯盟：末日崛起》首支預告片終於曝光，令人驚喜的是，飾演美國隊長的克里斯伊凡確定回歸，並在片中升格為父親。另一邊廂，新生代演員提摩西夏勒梅為宣傳新片《橫衝直闖》，成為首位站上拉斯維加斯造價超過700億台幣全球最大球體建築「Sphere」頂端的人物，該片也創下A24影業自2016年以來的最高開片票房紀錄，單間戲院平均票房高達14.5萬美元，入圍多項金球獎提名。
漫威粉絲引頸期盼七年之久的《復仇者聯盟：末日崛起》終於釋出1分多鐘的前導預告。預告中，克里斯伊凡飾演的美國隊長騎著哈雷機車回到家中，取出塵封已久的戰袍，宣告他將重返漫威宇宙，而且這次還升格為父親。短短幾個畫面配上熟悉的配樂，讓影迷直接起雞皮疙瘩。
在《復仇者聯盟4》中已經下線的鋼鐵人小勞勃道尼，早前已表態將以「末日博士」一角回歸。他也在社群媒體上發文預告，電影將於明年12月18日上映，表示「末日將至」，讓影迷們期待漫威能夠重返巔峰。
今年年末，觀眾則可以先迎來提摩西夏勒梅的重磅新作。他為了宣傳新片《橫衝直闖》，豁出去地站上了拉斯維加斯造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端，像是踩在一顆巨大的乒乓球上大聲宣傳，成為史上第一人完成這項創舉。
提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》上週末在美國上映，僅在紐約與洛杉磯的6間戲院放映就強勢擠進票房前十名，單間戲院的平均票房更高達14.5萬美元，創下2016年以來全美最高紀錄，超越《媽的多重宇宙》，正式成為A24影業創立以來開片票房最高的電影。此外，該片也入圍多個金球獎獎項，熱血的宣傳活動更是震撼全網。
