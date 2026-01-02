《復仇者聯盟5》預告雷神索爾回歸 悲壯跪地嚴肅祈禱

《復仇者聯盟：末日崛起》前導預告，第二支預告聚焦在克里斯漢斯沃飾演的「雷神索爾」。（截自YT@MarvelTW）

電影《阿凡達：火與燼》持續在全球熱映中，而萬眾期待的漫威年底壓軸《復仇者聯盟：末日崛起》前導預告也跟著陸續曝光。日前曝光的首支前導預告，是克里斯伊凡飾演的美國隊長，而近日最新曝光的第二支預告內容，則是聚焦在克里斯漢斯沃飾演的「雷神索爾」。

有別於過去雷神索爾的搞笑，這回預告則展現出其悲壯、莊嚴的一面，可以見到短短一分辦不到的預告，索爾在樹林當中，單膝下跪，並向已故的父親祈禱，「請賜予我眾神之父的力量，讓我重披戰袍、再抗一個敵人，等回到她（女兒）身邊時，我不再是戰士，而是帶著溫暖；給她的不是生存警戒，而是那份我一生未曾感受過的安寧。」

此外還能見到索爾坐在養女床邊，親吻她的額頭，而預告還暗示，新阿斯嘉狀況不樂觀。這部備受期待的漫威新作，集結了漫威旗下代表性超級英雄，美國隊長、雷神索爾等人，對抗由小勞勃道尼飾演的反派末日博士。接下來還將陸續曝光更多預告，《復仇者聯盟：末日崛起》預計12月16日在台上映。

