復健導入互動AI遊戲 中風翁重拾吞嚥進食能力

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）為提升吞嚥復健成效，為恭紀念醫院與中原大學生物醫學工程研究所合作，開發以吞嚥運動為核心的互動式AI遊戲，強化口咽肌群功能，成功幫助中風老翁移除鼻胃管並恢復進食。

苗栗縣為恭醫院今天透過新聞稿分享案例指出，79歲的李姓老翁因硬腦膜外出血住院治療，期間出現吞嚥困難，經醫師評估需留置鼻胃管。經團隊討論後導入互動式AI吞嚥吹氣運動進行訓練，患者在護理人員引導下逐步恢復吞嚥功能，並於發病後2週成功移除鼻胃管，目前已可自行進食1碗稀飯，不僅改善營養攝取，也重新找回進食的美味與尊嚴。

為恭醫院表示，相關文獻指出，約3成至7成5的中風病患會出現不同程度的吞嚥障礙，若未妥善處理，容易導致病人吸入性肺炎，甚至增加死亡風險，對病人生活品質與照護負擔有重大影響。

為恭醫院護理長謝秀玲說，臨床上許多中風患者因口咽功能受損，需長期仰賴鼻胃管灌食以維持營養，但鼻胃管長期置留可能引發鼻腔不適、管路脫落、自拔及感染等風險。

為突破傳統吞嚥復健限制，為恭醫院整合神經外科、神經內科、復健治療、護理與語言治療等成立跨專業團隊，並與中原大學生物醫學工程研究所展開產學合作，開發「以吞嚥運動為核心的互動式AI遊戲系統」，透過遊戲化設計，強化病人口輪匝肌及頷下肌群功能，並利用互動式AI遊戲吹氣運動，將復健訓練融入臨床照護流程，有效提升病人參與意願與訓練持續性。

院方表示，整體專案執行後成效顯著，中風合併吞嚥困難病人之鼻胃管移除率，由改善前的26.1%提升至38.8%，顯示科技輔助復健有助於加速吞嚥功能與進食能力恢復，目前相關成效仍持續追蹤與評估中。

為恭紀念醫院院長李文源表示，護理部團隊憑藉這項AI吞嚥復健技術，獲得114年護理研究成果應用與護理創新競賽優良獎項，並完成「互動式AI吞嚥吹氣運動遊戲軟體」中華民國發明專利申請。未來將進一步規劃與學術機構合作，持續深化智慧醫療於臨床復健應用。（編輯：李淑華）1150106