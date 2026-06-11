復健、洗腎、健檢移到新大樓 花蓮門諾醫院2危老建築年底拆

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花蓮門諾醫院4年前斥資逾8億，在舊院區附近新建「健康管理中心大樓」，工程今年3月完工營運後，6月11日正式剪綵啟用。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院4年前斥資逾8億，在舊院區附近新建「健康管理中心大樓」，工程今年3月完工營運後，6月11日正式剪綵啟用。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院總院區設立迄今已邁入78年，部分大樓老舊且空間不敷使用，院方4年前在各界善款挹注下，斥資逾8億新建「健康管理中心大樓」，11日正式剪綵啟用，提供早療、復健、洗腎、產後護理及健檢等服務；此外，舊院區2棟危老大樓即將拆除重建成全新1棟綜合性醫療大樓，預計4年後完工繼續照護花東患者。

門諾醫院因應舊院區空間不敷使用，且部分建物耐震不符當今規範，11年前規畫新建健管理中心大樓，並在4年前開始工程，期間雖歷經新冠疫情、地震及颱風等天災挑戰，但建物還是順利在今年3月完工、營運，院方今天特別透過剪綵對外宣布大樓正式啟用。

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門諾醫院長莊永鑣表示，健管中心大樓共有地上5層、地下2層樓，基地面積約9000立方平方公尺，工程總經費逾8億元，其中醫院自籌6億、其餘經費則來自社會大眾、企業團體及長期支持門諾的捐款者。

他說，建管大樓整合健康檢查中心、兒童早療、復健治療、吞嚥照護、矯具義肢中心、洗腎及產後護理等服務，照顧對象涵蓋嬰幼兒至高齡長者，且內部空間設計融入海洋與童趣元素，希望能改變一般醫院給人的緊張治療氛圍，並感受到人性化的溫暖。

莊永鑣也提到，新大樓啟用後，舊院區的信實樓跟仁愛樓已通過危老拆除工程的申請，預計年底拆除完畢後，預計在原址新建1棟全新的綜合性醫療大樓，空間包含急診室、開刀房、加護病房、外科病房、整備室、高壓氧治療室及地下停車場等，總經費估算30億，3至4年完工後將繼續肩負守護花東鄉親健康的使命。

院方表示，信實樓跟仁愛樓過去提供復健、洗腎跟健檢的服務，目前都已經移到健管大樓，2棟危老拆除期間，舊院區其他大樓的醫療服務不會受影響，請民眾放心。

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