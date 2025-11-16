復元堂蔘藥行 獲經部優良老店殊榮

創立於清光緒十五年（西元 1889年），傳承逾一世紀的金門百年中藥老舖「復元堂蔘藥行」，今年榮獲經濟部「優良老店」殊榮，成為地方傳統產業中少數獲得全國性肯定的中藥養生品牌。這項肯定不僅象徵著百年品牌在歷史傳承與品質堅持上的努力，更展現金門在地產業能量與文化價值的延續。（見圖）

復元堂自創立以來，始終秉持「真材實料、誠信為本」的精神，嚴選藥材、堅守古法炮製，並融合現代養生觀念，發展出一系列貼近當代生活需求的養生產品。從傳統中藥藥帖、養生藥膳、茶包，到現代化中藥食補與日常養生產品，復元堂以專業與創新精神在傳統與現代之間找到平衡，讓中藥走入生活、融入日常。

此次獲頒「優良老店」殊榮，經濟部表示，評選重點包括歷史傳承、產品品質、服務精神、品牌創新與永續經營等面向。復元堂在「在地特色」與「文化傳承」的表現尤為突出，不僅持續深耕金門市場，更積極以創新方式推廣中藥養生文化，深獲評審團一致肯定。

頒獎典禮於日前在台北福華飯店舉行，由復元堂負責人許乃宇代表出席，並偕同第四代經營者許祖心、許尹共同參與受獎。典禮前兩日，復元堂亦獲總統府與行政院邀請接見，表揚其對地方經濟與企業傳承的貢獻，為金門地方產業再添榮耀。

除了深耕本島與金門在地市場外，復元堂更積極走向國際舞台，推廣中藥養生文化。多年來不僅多次步出金門赴台灣本島參展，參與各式養生與文化博覽會，更跨海前進中國大陸地區展覽交流，包括泉州「南安農訂會」、深圳「台灣創意生活節」以及漳州、杭州、福州、內蒙古、鄭州等地區展覽。這些展覽活動不僅讓更多民眾認識金門中藥的專業與底蘊，也促進兩岸在傳統醫藥與養生文化上的互動與理解。透過展示產品、講解藥材特色與養生理念，復元堂讓中藥不再只是老一輩的記憶，而是能貼近現代人生活節奏的日常養生選擇。

復元堂負責人許乃宇表示，能代表金門老店獲得全國性殊榮，是復元堂全體夥伴與長期支持復元堂的鄉親共同的榮耀。「我們會持續堅守品質與專業，把中藥智慧融入現代養生理念，讓養生更貼近日常，讓『復元堂』成為大家生活中穩定、可靠的健康夥伴。」他也提到，能將百年中藥老舖精神帶出金門、走向更廣的舞台，是對歷代經營者的最大致敬。

第四代經營者許祖心與許尹也已陸續投入品牌經營，期望在保留老店精神的基礎上，延伸出更符合新世代需求的品牌面貌。從產品包裝設計、社群經營到品牌故事行銷，年輕一代致力於讓傳統中藥文化以更年輕、更生活化的方式被看見與理解。未來，復元堂將持續推動產品研發與服務升級，並結合地方社區、觀光與文化活動，透過講座、導覽與主題展覽，讓更多人看見金門老店的故事與價值。

百年來，復元堂見證金門歷史的變遷，也陪伴無數家庭的健康日常。從藥櫃中瀰漫的草本香氣，到現代展會中傳遞的健康理念，復元堂以堅持與誠信，讓中藥文化在新時代持續發光發熱，成為連結傳統與未來的重要橋樑。