復出之路不順遂？賀瓏爆劈腿低調復出 新片不到2千觀看

賀瓏過去爆出劈腿風波重創形象。（圖／翻攝自賀瓏臉書）





喜劇演員賀瓏去年6月爆出感情風波，事後遭經紀公司薩泰爾娛樂解約，一度消失演藝圈，直到同年10月才更新社群宣布「重新開始」，日前他在Podcast節目《賀瓏哩共》坦言透過玄學度過人生低潮，不過，近日他發佈新影片，觀看數卻不到2000，與先前高流量形成強烈對比。

賀瓏去年6月爆出與已故前女友「天殘」交往期間，曾要求對方墮胎，術後也未到醫院探望，甚至在天殘離世一週後，就帶著新歡Albee現身，兩人還被目擊同遊大阪，疑似無縫接軌，消息曝光後引發外界熱議，賀瓏也遭所屬經紀公司薩泰爾娛樂解約，而Albee則發文自清，強調交往時間沒有重疊。

賀瓏去年10月更新社群宣告重新開始後，積極經營社群及Podcast節目《賀瓏哩共》，近期更在節目中首度談及爭議爆發後的心境，坦言當時情緒一度處於低潮狀態，更陷入嚴重憂鬱與自我否定，甚至開始求助過去鄙夷的玄學、心理諮商領域，並在接觸玄學後意外感受到力量，讓自己得繼續前進。

不過，近日他上傳的貼文與影片中瀏覽數都明顯下滑許多，甚至有多部影片不到2000次觀看，留言區也相當冷清，似乎還在尋找方向的階段，不少網友質疑是準備「低調復出」、「洗白」，未來動向備受關注。



