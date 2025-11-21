復出前夕 柯文哲理髮42萬觀看次數 12月再推讀書會「打招呼」

前民眾黨主席柯文哲體驗男仕理髮，觀看次數高達42萬次，接下來，12月將再推出線上讀書會。（圖片來源／擷自柯文哲影片）

民眾黨團總召黃國昌指出，前主席柯文哲將於12月法院言詞辯論後，會有更多公開活動，有趣的是，柯在日前體驗臺灣男仕理髮，開直播超轟動，觀看次數高達42萬次，小草也熱烈邀約看能否前往各縣市去理髮。

幕僚在柯文哲剪好後詢問，覺得有比看守所剪得好嗎？柯快語直言，「那品質差太多了，那是寵物美容院」。

民眾黨副秘書長許甫解釋，柯文哲剪頭髮開直播，是因為小草們一直很期待，想知道他的近況，沒想到引發熱烈回響，這是一個「美麗的插曲」，為的是向支持者「打招呼」，而不是「起手式」。

當然，柯文哲不見得每次剪頭髮，都能「全台剪透透」和開直播，不過，有一個現在進行式，就是阿北在獄中看了超過100本的書，有很多想法想要和大家分享。

線上讀書會12月開張，和ChatGPT吵架結果還吵贏

這個有點像是「柯氏心靈雞湯」、「柯氏書房」的讀書會何時開張？許甫表示，第一集已經錄製完畢，選了兩本名人傳記，其中的遭遇跟柯文哲很像，也會分享他在看守所經驗，預計在言詞辯論後上線，至於第二集會聚焦分享Open AI。

秘書長周榆修和柯P前幕僚大雄還分享一個趣味故事，柯文哲在交保後，非常認真告訴別人他看了那些書，和深入研究AI等最新發展和趨勢。

柯文哲和黃國昌不是「兩個太陽」，是否復出為候選人站助選及方式，還要看一審判決結果而定。（圖片來源／柯文哲臉書）

結果柯還和ChatGPT吵架，認為AI沒有回答到他的問題，柯要它直接回答就好，行就行、不行就不行，在繞來繞去繞什麼？重點是柯文哲最後還吵贏了，讓周榆修和大雄兩人笑到直插氣。

事實上，柯文哲自交保後，一方面多數心力投入在京華城案件中，另一方面，減少公開活動，不讓檢方有機可趁，影響到法官的心證。

與黃國昌非「兩個太陽」，站台助選看一審判決變化球

白營人士強調，柯文哲相關動作算是向大家「打招呼」，並不是「復出」政治舞台，而柯非常關心「藍白合」政黨合作，也會向黨內提出一些自己的想法。

「至於黨的決策、黨的方向，一定還是黃國昌領導。」他表示，柯文哲相當尊重制度，不會為公開活動，就跳出來指手畫腳。

有部分人士評論，柯文哲「復出」，會與黃國昌形成「兩個太陽」，從白營內部第一視角來看，柯與黃是充分溝通和互信，黃也非常尊敬柯，兩人完全不是競爭關係。

從年底延伸到2026年地方選舉，民眾黨支持者和參選人，都非常希望柯文哲和黃國昌能夠站台，發揮「母雞帶小雞」拉抬效應，但未來發展和如何安排，仍須視一審判決結果而定

(原始連結)





