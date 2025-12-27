復出戰就拚總統？ 柯文哲對聯「台灣我來」

砲火全開！柯文哲嗆聲：請不要低估民進黨無恥的程度。（圖／TVBS）

民眾黨前主席柯文哲在交保後正式復出，首場公開活動即現身力挺黨主席黃國昌參選新北市長。現場聚集大批「小草」支持者，點亮手機燈海並高唱歌曲《穩穩的走》，場面溫馨感人，不僅支持者激動落淚大喊「清清白白」，連柯文哲妻子陳佩琪在台下也頻頻拭淚。

柯文哲一登場便展現依舊犀利的口才，首先談及纏訟多時的京華城案與假帳風波，笑談檢方指控的邏輯。

民眾黨前主席柯文哲說：「他說我犯罪的證據之一你知道，是有一次沈慶京去找我，然後我們兩個在裡面講話，然後沈慶京走出我的辦公室面露微笑，我天啊，這什麼東西。其實我們也沒有想到說，我們花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目。」

柯文哲感謝黃國昌承擔重任，直言「沒他民眾黨就完了」。（圖／TVBS）

時隔超過一年重回群眾面前，柯文哲砲火猛烈，將矛頭對準執政黨，強調自己終於「看清」了。

民眾黨前主席柯文哲說：「我一開始我以為是民進黨，有什麼誤會說搞這個，我說現在我知道了，他們沒有誤會，有誤會的是我。我忘了我以前講過的一句話，請不要低估民進黨無恥的程度。」

柯文哲復出後的首要任務，是全力拉抬現任黨主席黃國昌競選新北市長的聲勢。他在致詞中高度肯定黃國昌在黨內遭逢危機時的貢獻。

民眾黨前主席柯文哲說：「我出來以後有一次我跟陳佩琪講說，如果沒有黃國昌當時的勇敢的承擔，恐怕民眾黨完蛋了，所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦的工作，這表示說我當時沒有選擇錯人。」

舞台對聯高掛「台灣我來」，柯文哲復出劍指總統大位？（圖／TVBS）

值得注意的是，舞台兩旁掛著印有柯文哲肖像的巨幅對聯，圖中的他眼神遙望遠方，旁白寫著「台灣，我來」。這四個字被外界解讀為柯文哲劍指未來的總統大位，政治野心不言而喻。活動尾聲彩帶齊飛，整場活動氣勢浩大，外界解讀與其說是黃國昌的造勢場，更像是柯文哲宣告重返政壇的誓師大會。

