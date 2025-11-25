復出政壇？柯文哲啟動「土城十講」 陳培瑜驚喊：是要分享體驗生活嗎？

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨日發出自己與現任黨主席黃國昌合拍的影片稱「兩個太陽比沒有太陽好，現在是小黨，兩個太陽都怕熱度不過」，黃國昌昨晚也在直播中透露，柯文哲將舉辦「土城十講」。對此，民進黨立委陳培瑜今（25日）質疑，土城十講是要分享體驗生活嗎？她認為，民眾黨的家務事應該自己內部處理就好，但柯黃屢屢在「壞聲量也是聲量」的迷思下，不斷製造社會衝突與錯假訊息，這並不是一個好的政治人物該有的行為。

陳培瑜表示，自己感到非常詫異，所謂土城十講是要分享體驗生活嗎？不論黃國昌、柯文哲誰是太陽、月亮、星星，民眾黨的家務事應該自己內部處理就好。但她也提醒大家，民眾黨的8席立委在過去一年多來，與國民黨聯手在立法院造成的亂象，已經延伸到每個人的真實生活中，且確實對大家產生了影響。她認為，這才是柯文哲在土城十講中應該面對的真正課題。

陳培瑜指出，相較於其他政治人物，柯文哲與黃國昌屢屢在「壞聲量也是聲量」的迷思下，不斷製造社會衝突與錯假訊息，導致社會在許多議題上無法深入討論，這並不是一個好的政治人物該有的行為。如果柯文哲、黃國昌要召喚草粉、蔥粉，他們都必須公開交代，面對台灣未來應該如何一致團結向前，這才是最重要的事。

鍾佳濱也說，土城有收容人，他們是具有公民權的公民，柯文哲對具有公民權的公民進行十講的確也是一個起點。

