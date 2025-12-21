復出等時機／未婚懷孕遠走他鄉 陸女星國外產子重返歌壇

張碧晨不願影響華晨宇事業，獨自到國外產子。（資料照）

「蝴蝶姊姊」愷樂因情感風波淡出演藝圈，6年間低調結婚、生子，透過迎接生命，逐步走出低潮，如今再有復出念頭，也是家庭和粉絲給她的力量。女星李依瑾也曾在走紅時，因罹患憂鬱症淡出，在生女後找回生命的意義。

李依瑾曾是備受看好的金鐘獎入圍女星，卻在事業如日中天時，因憂鬱症選擇徹底消失。直到2022年突然在社群發布抱著初生女兒的照片，大眾才知道她已經結婚，也透過新生活走出憂鬱症。

李依瑾因憂鬱症淡出演藝圈，再有消息已經結婚生女。（資料照）

中國大陸歌手張碧晨2021年爆出與人氣歌手華晨宇「未婚生子」的新聞，據傳她在得知懷孕後，因為不想影響男方事業，隻身遠走國外，切斷所有聯繫直到孩子出生。多年後重返演藝圈，備受同情，粉絲也很心疼。

鬼鬼消失半年後，宣布已經誕下女兒。（資料照）

鬼鬼（吳映潔）消失演藝圈半年多，今年初突然在臉書曬出孕肚照和寶寶的腳丫，驚喜公布已經當媽生下女兒。她透露一直都有生小孩的夢想，但不願透露孩子的爸是誰，單身的她會獨自照顧小孩。

