復刻台灣夜市行！黃仁勳邀三星、現代汽車會長「吃炸雞」談合作

黃仁勳。資料照。李政龍攝



吃炸雞談生意！輝達執行長黃仁勳明將出席在南韓舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，今晚先在首爾開啟「美食交流」，邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃在地炸雞、喝啤酒，邊聊未來合作的方向。如同之前訪台時，與台積電創辦人張忠謀等科技大佬的夜市之行。

據《紐西斯新聞社》、《NEWSIS》等報導，黃仁勳每次赴其他國家參訪時，都會品嘗在地美食，這次訪韓也不例外，想體驗南韓的「炸雞配啤酒」文化，因此選在首爾三成站附近的知名連鎖店「Kkanbu炸雞」，與李在鎔、鄭義宣聚餐。

Kkanbu炸雞。翻攝官方臉書

由於三星正要量產高頻寬記憶體HBM3E給輝達，並準備下一代HBM4的驗證作業；現代汽車已於今年1月與輝達建立策略夥伴聯盟，合作開發機器人、自動駕駛及智慧工廠等AI技術，韓媒預料聚會將聊到相關話題，有望成為日後擴大AI半導體與智慧移動（mobility）領域合作的開端。

韓媒指出，去年黃仁勳來台時，曾與張忠謀等人在寧夏夜市品嘗小吃，流露平易近人一面，這次到南韓辦起炸雞聚餐，再度展現親民風格。

