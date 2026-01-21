復刻朱模式 國民黨2/4年終尾牙 李乾龍張羅外燴、停發9年年終可望復發

國民黨副主席李乾龍。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

為犒賞黨工，國民黨延續前主席朱立倫時代慣例，確定將於2月4日晚間在中央黨部12樓辦年終尾牙，以外燴至黨部開伙方式宴請黨工，屆時也循例將有摸彩。而已停發9年的年終獎金，今年可望發放，但黨工坦言均不知細節。

黨務人士表示，今年外燴大廚，係由對美食甚有研究的黨副主席李乾龍推薦，菜色應可期待。至於選在2月4日，黨務人士說，因為1月31日中常委完成改選後，新任常委首度中常會就是2月4日，常會結束就可一起參與尾牙。

只不過過往幾次黨部尾牙，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，前主席馬英九、吳伯雄等人均是座上賓。黨務人士說，這次還是都有邀，但目前掌握，前主席們應都不會出席。

國民黨在黨產遭民進黨政府凍結後，黨務經費捉襟見肘，從2017年至今已停發年終獎金達9年。2020年代理主席林榮德期間，曾在中央黨部12樓請黨工吃便當做尾牙。但之後接任黨主席的江啟臣上任後，2021年連尾牙都停辦。

2021年10月現任黨主席朱立倫回任後，2022年又因防疫考量取消尾牙。直到2022年底國民黨地方九合一選舉勝選，2023年初朱才自掏腰包請外燴宴請黨工，雖依然沒有年終，但每人可拿6000元禮券，尾牙現場還有模彩活動。

2024年2月5日再延續前年模式，請同家外燴至中央黨部12樓辦年終尾牙，也有摸彩活動，但依然沒有年終，不過每位黨工紅包加碼至8000元禮券；去年以同樣形式辦尾牙，但紅包進一步調增至1萬元整禮券。

今天國民黨尾牙也將於2月4日下午5時30分在中央黨部12樓舉辦，黨務高層規劃，今年將終結已停發9年的年終獎金制度，重新復發，粗估依每位黨工各自薪資水準不同換算，每人應可獲得至少1萬元以上年終，再勝去年。

對此，黨工直言，目前內部並沒有告知年終獎金的規模，但只要有比去年1萬元禮券紅包多、又是現金，就覺得可以接受了。

