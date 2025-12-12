復刻「蟑螂亂入」畫面 張棋惠小強氣球滿場飛！嚇壞觀眾

張棋惠日前舉辦《米米之音》25週年演唱會。（好撐音樂提供）

張棋惠日前舉辦《米米之音》25週年演唱會，重新改編〈一千零一個願望〉，全場大合唱讓張棋惠相當感動，而先前因「蟑螂亂入」爆紅的畫面也在台北場完整復刻，將這段意外原汁原味搬上舞台，演唱〈她來聽我的演唱會〉時，兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫跟笑聲四起，張棋惠說：「每個人心中都有害怕的事，但只要願意用一點點勇敢面對，恐懼也能變成很好玩的回憶。」

演唱會上，張棋惠一連挑戰了中文、台語與英文等多首歌，她提前預告「吳青峰」要現身，結果舞台燈一亮，走出來的竟是好友黃豪平，他完美模仿了青峰的語氣與走路姿勢，讓全場瞬間大爆笑，兩人默契十足合唱〈愛情限時批〉，張棋惠爆料：「青峰真的錄了祝福影片，但現場播出的畫面卻依然是黃豪平版本。」

張棋惠一連挑戰了中文、台語與英文等多首歌。（好撐音樂提供）

此外，張棋惠也迎來對她意義最深的嘉賓李炳輝，她指，當初因模仿李炳輝創下百萬流量，這次終於能請到本尊同台，是她心中最圓滿的時刻，兩人合唱〈晚頭仔水雞〉，原本安排李炳輝坐著唱，但沒想到他全程都激動地站著演唱，唱完後還笑著說：「你的熱情讓我坐不住。」

張棋惠迎來對她意義最深的嘉賓李炳輝。（好撐音樂提供）

台北場大獲好評後，張棋惠也正式宣布《米米之音》演唱會將加開高雄場，她說：「真的沒想到第一次辦個唱，竟然還能迎來加場，真的太感動了！」對她而言，加場不只是票房反應，更像是一份25年累積而成的珍貴肯定。

