復古女郎「怪美像AI」竟是蔡依林！暴改太反差震驚網

台灣流行天后蔡依林今年7月底睽違6年推出全新專輯《Pleasure》，即將於12月底舉辦大型巡演「Pleasure世界巡迴演唱會」，出道26年首度攻佔台北大巨蛋。過往每次演唱會，她都會穿出精心設計的演出戰袍，站上舞台震撼全場。此次跨年演唱會是否會以新奇舞台造型華麗登場，令許多歌迷期待。近期她登上時尚雜誌封面，一改往日火辣路線，復古風髮型、時髦前衛穿搭驚艷大批粉絲「這是蔡依林？」、「很美但認不出來？！」。





蔡依林登上時尚雜誌封面，一改往日火辣路線，復古風髮型、時髦前衛穿搭驚艷大批粉絲。（圖／翻攝自IG@jolin_cai）

蔡依林近日登上時尚雜誌《VOGUE》中文版12月號封面，挑戰灰暗色調復古風，她也於個人社群曝光封面照，一襲經典黑色禮服搭配捲髮驚呆全網。昨（1日）她再加碼曬出一系列美照，她換上多個精品名牌服飾，神情帶著淡淡哀愁，優雅又神祕，宛如從油畫中走出的古典美人。首張就穿上寬大毛衣上演「下半身失蹤」，她大方露出筆直美腿，肌肉線條結實。她裝扮雖然復古經典，但當中也大膽結合了怪奇元素，不論是身深黑皮革尖頭皮鞋，還是超長尖頭暗紅高跟鞋，她都能輕鬆駕馭。換上中性風皮質西裝，配上略帶凌亂的復古卷髮，瀟灑帥氣的中性風。

蔡依林輕鬆駕馭尖頭皮鞋、高跟鞋，復古經典的穿搭大膽結合怪奇元素。（圖／翻攝自IG@jolin_cai）

照片曝光，讓粉絲一時難以認出，造型多元再次展現蔡依林強大的時尚魅力。貼文吸引將近5萬人圍觀，網友留言「這是蔡依林？」、「很美但認不出來？！」、「我第一眼看到的時候想了一下是誰」、「美到令世界哭泣」、「俏皮復古怪誕！」、「70年代的蔡依林～好美」、「太美了！復古」、「美出新高度了」、「怪美」、「好有名畫風格」、「怪美像AI…」。

蔡依林新造型讓粉絲一時難以認出「這是蔡依林？」、「很美但認不出來？！」。（圖／翻攝自IG@jolin_cai）

















