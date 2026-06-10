復古球鞋太夯！ 亞瑟士「鬼塚虎」將分拆獨立成子公司

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本亞瑟士6月10日宣布將把旗下熱門的復古跑鞋品牌「鬼塚虎」分割獨立成子公司，新公司的執行長便是現在鬼塚虎的掌門人庄田良二。路透社



日本亞瑟士（Asics）於週三宣布，將拆分其高端品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）業務，以加快該品牌的決策速度。得益於旅遊業的蓬勃發展以及市場對復古風運動鞋的需求激增，該品牌一直是亞瑟士的核心獲利引擎。

根據這項計畫，擁有近80年歷史的鬼塚虎業務將透過公司分割的方式，轉讓給全資子公司「OT Group」，計畫將於2027年1月1日正式生效。亞瑟士執行長廣田康人在記者會上表示，目前並沒有將OT Group上市的計畫。

廣告 廣告

鬼塚虎銷量的飆升，已推動亞瑟士連續四年創下歷史最高的利潤紀錄。作為耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）和彪馬（Puma）等品牌的競爭對手，亞瑟士的股價在過去五年中飆升了約七倍，市值達到約200億美元。

三菱日聯ESmart證券首席策略師河合達憲（音譯）表示：「當組織變得過於龐大時，由於審核層級變多且耗時，決策往往會變慢。因此，對於這類快速成長的公司來說，拆分業務是一個理想的舉措。」

被任命為新成立OT Group執行長的庄田良二表示，該品牌在 2023 年退出美國市場，部分原因就在於美國亞瑟士（Asics America）管理層與鬼塚虎在經營方針上存在衝突。

他表示：「雙方在如何看待『時尚』與『運動』，在達成共識面臨許多困難。從這個意義上來說，透過公司拆分，我們可以從日本總部直接管理各種問題，並在美國重新出發。」

發源日本的亞瑟士運動鞋，「鬼塚虎」系列是全球知名的消費文化指標，在東京開設的旗艦店。路透社

庄田良二透露，鬼塚虎將於2月在洛杉磯開設一家旗艦店。在日本國內，該品牌也將於7月10日在東京繁華的新宿區開設其規模最大的旗艦店，隨後於8月在名古屋開設另一家。此外，該品牌也計劃在9月前於上海、米蘭和首爾開設旗艦店。

鬼塚虎於2022年邀請了韓國人氣女團TWICE的成員Momo擔任品牌大使。近年來，隨著復古風運動鞋的復興，該品牌的人氣一路上揚。其經典的黃黑相間「太極鞋（Tai-chi）」，也曾由女演員鄔瑪舒曼（Uma Thurman）在昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）2003 年的熱門電影《追殺比爾》（Kill Bill）中穿著亮相。

在2025年，受到歐洲市場的強勁需求、赴日外國遊客的觀光消費以及日圓貶值的推動，該品牌的銷售額比前一年暴增43%，達到1365 億日圓（約8.51億美元）。

18歲的巴西遊客安娜上週在東京的一家鬼塚虎門市內，成為眾多購買免稅商品的顧客之一，她買了一雙該品牌的Mexico 66 SD運動鞋。

安娜說：「我一直網路上看到它們，真的很有趣。」她補充說，去鬼塚虎購物是她日本之行清單上的重要行程。「甚至在我出發旅行之前，我的一些朋友就問我是不是要去這家店，並跟我分享了他們買到的鞋子。」

鬼塚虎業務去年的利潤率接近38%，是亞瑟士五大核心業務類別中最高的一項。今年2月，這家日本運動與生活時尚鞋類及服飾製造商預測，今年的利潤將再創歷史新高。

以極簡設計著稱的鬼塚虎，其根源可以追溯到亞瑟士的前身。該公司由鬼塚喜八郎（Kihachiro Onitsuka）於1949年創立，他創辦公司的初衷是基於一種信念：他認為培養健康的年輕人對於二戰後日本的重建至關重要，因而投身製作運動鞋。

鬼塚喜八郎開發了他的第一雙籃球鞋，並將品牌命名為「Tiger（老虎）」，其靈感來自於他眼中亞洲最強大動物的勇猛與敏捷。

更多太報報導

南韓散戶槓桿拉爆了！ 已幾乎借光證券商的限額

高房價逼年輕人不想生！全台毛孩達320萬隻 15縣市貓狗比小孩多

崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她