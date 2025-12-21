復古車廂變身文青店！ 高雄退役火車變身冰淇淋店

民視新聞／綜合報導

高雄知名景點駁二，現在是不少旅客的口袋名單之一，就有業者特別把退役的火車車廂，打造成舒適的冰淇淋店，除了特殊的義式冰淇淋口味，相當吸引人，他們也修復並保留車廂中原本的火車元素，結合傳統與創新，不論平日、還是假日，都吸引滿滿人潮。

踏進火車車廂，映入眼簾的不是記憶中的復古座位，而是新潮的冰淇淋櫃，不少遊客會走上列車，點個雙球冰淇淋再配一杯咖啡。

這個地點就在輕軌哈瑪星站旁，業者將退役的火車車廂改造成冰淇淋店，義式冰淇淋結合台灣特有的茶葉和水果，吸引遊客來朝聖。

雖然變成了賣冰淇淋的店面，但業者仍保留並修復部分火車功能。

包含駕駛室中的剎車閥、汽笛和頭燈，還有出口處的自動門等等，各種傳統元素，都能讓人回憶起2003年嘟嘟火車的樣貌。

退役的火車是許多市民朋友的記憶，如今不僅有展示功能，還讓來到哈瑪星鐵道園區的遊客，能進入車廂，坐下來享受愜意的午後時光。

