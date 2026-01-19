復合不成討錢被拒 他近距離槍殺前女友！載屍逃亡

蔡姓男子因不滿女友分手，持槍近距離殺害對方。（示意圖，非本案車輛／pexels）





嘉義一名59歲蔡姓男子因不滿女友分手，竟在談判過程中掏槍近距離射擊女友頭部，導致女友當場死亡。蔡男行兇後不但沒自首，更載著女友屍體在嘉義與台南之間繞行一天一夜。直到蔡男服藥自撞電線桿，警方趕抵現場，發現死者耳後有彈孔，才揭開這起冷血情殺案。

「妳走不了！」副駕女友慘遭一槍斃命

起訴書指出，蔡男與死者侯姓女友原在嘉義擺攤維生，近期侯女因故提出分手並搬回父母家。蔡男去年9月20日凌晨，相約侯女在頭港支線道路談判，過程中蔡男拒絕分手，更向侯女索討數十萬元。雙方因此爆發口角。

未料，蔡男竟拿出早年非法購得改造手槍，近距離朝坐在副駕駛座的侯女開槍。子彈從左耳後方射入，侯女因中樞神經嚴重受損當場死亡，鮮血噴濺車內。

伴屍繞行南台灣

蔡男行兇後陷入慌亂，竟載著侯女的屍體漫無目的地在嘉義、台南等地繞行，並在20日晚間服下大量藥物，企圖同歸於盡，隨即帶著屍體繼續漫無目的繞行。

蔡男隔日上午10點在台南柳營區自撞電線桿，民眾報案稱發生車禍。新營分局警方趕抵現場時，見蔡男昏迷、侯女明顯死亡，原以為侯女死於撞擊，但員警勘查發現，侯女致命傷竟是耳後的貫穿槍傷，並在車內查獲兇槍與彈殼，當場將剛甦醒的蔡男列為殺人犯逮捕。

檢方依殺人罪起訴 移審國民法庭

蔡男清醒後坦承，是因為感情與數十萬元的金錢糾紛憤而殺人。台南地檢署日前偵結，認定蔡男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人罪及不能安全駕駛（藥駕）等罪嫌，事證明確提起公訴。

由於此案屬故意犯罪致人於死，符合《國民法官法》規定，今日移審法院後，將成為國民法庭審理案件。台南地院下午將開庭裁定蔡男是否繼續延押。

