復合了？王柏傑、謝欣穎「雨中依偎」現身大S追思會 經紀人曝光近況

王柏傑（左）、謝欣穎2日一同現身大S追思會。（陳俊吉攝）

大S徐熙媛去年2月2日因肺炎病逝於東京，享年47歲，她的突然離世讓親友、粉絲難以接受。今（2）日是大S逝世滿週年的日子，S家與她生前友人特別在金寶山舉辦「大S紀念雕像揭幕儀式」，S媽、小S與具俊曄在雨中正式掀開雕像外的帆布，3人都忍不住落淚，S媽還將額頭靠在雕像上10秒，數次輕撫，表達對女兒的無限愛意，並在致詞時哭著喊：「寶貝！妳重生了，我愛妳。」

讓人意外的是，去年9月才對外證實分手的王柏傑與謝欣穎，昨竟共撐一把傘到場悼念大S，最後也一起離開，被認為是復合前哨。對此，王柏傑經紀人直接表示「不回應」，僅稱兩人私下仍是像家人般的朋友。至於為何會一起出席？經紀人說：「小朋友沒想那麼多。」

更多中時新聞網報導

郭富城拍新片 陳意涵舉手求演

蔡健雅51歲大突破 閉眼塗鴉畫人體

澳網》芮芭奇娜甜蜜復仇 墨爾本首封后