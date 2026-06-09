復合前夫竟成殺機？20萬粉絲TikTok女神命喪槍下 2歲兒全目睹

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泰國26歲TikTok女網紅蓬遭前男友槍殺，消息震驚當地社群。（圖／翻攝自TikTok）

泰國北標府（Saraburi）8日發生一起震驚全國的情殺命案。擁有超過20萬粉絲的26歲TikTok女網紅蓬（Pon），與現任男友視訊通話時，電話另一頭突然傳出激烈爭吵及兩聲槍響，隨後畫面中斷。警方趕抵現場後發現她倒臥血泊中，當場死亡，而年僅2歲的兒子當時就在車內，親眼目睹母親遭槍殺。警方事後鎖定42歲前男友比爾（Beer）涉有重嫌，未料對方逃亡期間拒絕投降，最終在警方包圍下舉槍自盡，整起事件造成2死悲劇。

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綜合泰國媒體、《The Thaiger》報導，蓬是當地頗具知名度的TikTok創作者，經常透過短影音分享生活與家庭日常，累積超過20萬名追蹤者。警方調查指出，案發當天她獨自開車外出，準備與前男友比爾見面，不料途中車輛燃油耗盡，只能將車停靠在路邊等待對方送油前來。當時她正透過手機與現任男友克拉（Kla）進行視訊通話，沒想到竟成為她生前最後的畫面。

克拉向警方表示，起初兩人只是正常聊天，但比爾抵達現場後，雙方很快爆發激烈爭執。他從手機另一頭清楚聽見爭吵聲越來越大，接著突然傳出兩聲槍響，畫面隨即中斷。他再也聯繫不上蓬，立刻報警求助。警方獲報後趕抵現場，發現蓬倒臥車旁血泊中，背部遭子彈貫穿，後腦也中槍，彈頭甚至卡在頭部，傷勢相當嚴重，早已失去生命跡象。

更令人鼻酸的是，兩人的2歲兒子當時全程待在車內。警方表示，孩子雖然沒有受傷，卻親眼目睹母親遭槍殺的過程，未來恐須接受心理輔導與長期照顧。消息曝光後，也讓外界對孩子的處境格外心疼。

隨著調查深入，警方發現案件背後牽涉複雜的感情糾葛。據了解，蓬原本與克拉結婚並育有一名兒子，後來兩人分開。之後她與42歲卡車司機比爾交往，但這段戀情最終破裂。分手後，蓬選擇與前夫克拉復合，重新建立家庭關係。警方懷疑，比爾疑似無法接受蓬回到前夫身邊，導致心生不滿，感情問題極可能是引爆殺機的重要原因之一。

除了感情因素外，警方還查出另一項關鍵線索。原來蓬生前曾向公司檢舉比爾涉及不當行為，導致比爾在案發前幾天遭公司解雇。警方認為，失業打擊加上感情受挫，可能讓比爾累積強烈怨恨，不排除雙重因素交織後最終痛下殺手。

案發後，比爾立即駕車逃離現場。警方迅速鎖定其行蹤並展開追捕，沿途調閱監視器與相關線索追查其位置。當警方逐步縮小包圍範圍後，比爾一度拒絕下車投降，與警方對峙。警方持續勸說未果，最終比爾竟在車內舉槍朝自己頭部開槍，送醫後傷重不治，為這場追捕畫下悲劇句點。

這起案件曝光後震撼泰國社會，大批粉絲湧入蓬的TikTok與社群平台留言悼念。從離婚、分手、復合到檢舉導致失業，多重因素交錯下最終演變成雙屍命案，也再次引發外界對親密關係暴力、跟蹤騷擾及情感控制問題的關注。許多網友感嘆，原本只是一次與前任見面的約定，最終卻成為一場無法挽回的悲劇。

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