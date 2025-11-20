台中一名復康巴士司機因頭暈自撞民宅，維修費恐逾30萬元，卻發現保險不理賠！事發數天後，司機就醫驚見腦部腫瘤，家屬面臨醫療、維修雙重壓力。台中市社會局表示，將協調營運單位與司機共同處理，此事也引發外界對復康巴士駕駛職業安全及保障的討論。

復康巴士司機自撞 僅保丙式 家屬無奈喊：要扛近40萬。(圖／TVBS)

台中一名復康巴士鄭姓司機4號，因為頭暈自撞民宅牆角，造成車輛毀損，維修費估價超過30萬，但復康巴士依規只要保丙式險或以上，不是車碰車不理賠，家屬無法接受要全額賠償，鄭姓司機車禍後還診斷出有腦瘤，家屬面臨維修和醫療費夾擊，但公司澄清，沒有逼迫鄭姓司機簽自願離職單，同仁還發起募款，想幫鄭姓司機減輕賠償壓力。

一名復康巴士司機鄭先生的父親在4日早上7點多，於台中潭子區因頭暈而自撞民宅牆角，導致車頭右前車燈撞破及保桿毀損脫落。車禍發生後幾天，鄭爸爸就醫檢查，結果發現腦部有腫瘤。鄭先生表示，家屬發現保險公司不理賠這起事故，維修費用估計超過30萬元，必須自行負擔，使得家庭同時面臨醫療費和維修費的雙重壓力。

保險公司不理賠這起事故，維修費用估計超過30萬元，必須自行負擔。(圖／TVBS)

關於司機離職一事，鄭先生表示自己已自願離職。不過，委外營運的廠商澄清，並沒有在車禍當天要求司機簽署自願離職文件。這起事件也引發了對復康巴士司機保障的關注。

台中市社會局身心障礙福利科長吳怡萍說明，復康巴士的主管機關是台中市社會局，全台中市共有370輛復康巴士，由5間委外廠商營運。依照契約規定，這些車輛必須投保強制險、附加駕駛人傷害險、丙式險或以上等級的保險、第三人責任險、乘客責任險以及第三人附加駕駛人傷害保險。

吳怡萍補充說明，目前車體的維修費用還需等待正式報價才能確定。社會局將會協調營運單位與司機一起處理這起事件，尋求最佳解決方案。

