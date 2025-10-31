復康巴士抵達後離醫院太遠 議員：對身障者不友善

台中市議會今（31）日進行警消環衛業務質詢，市議員李中表示，台中市復康巴士提供身心障礙者免費搭乘，但有許多行動不便者向他反映，復康巴士抵達醫院後，停放地點距離醫院太遠，他們下車後前往相當不方便，希望衛生局協調醫院提供較適宜下車、停車的地點。（見圖）

李中表示，有身心障礙者向他反映，搭乘市府復康巴士到台中榮總、中國醫藥學院附設醫院等幾所大型醫院就醫，下車的地點距離醫院有一大段距離，他們必須要自行走到醫院就診，這樣的作法對身障者相當不友善。

台中市身障人口約有13萬多，復康巴士年載送趟次近百萬。李中說，不論是台中榮總或中國附醫，都會提供救護車停放及讓病患下車的區域，他要求衛生局與醫院協調，開放近一點的區域讓搭乘復康巴士的民眾下車，之後復康巴士可以再停放到其它區域，讓身障者不必再走一大段路到醫院，減少不便。