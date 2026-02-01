復康巴士春節服務不中斷 分級預約

基隆市政府社會處配合114年6月上路之復康巴士新制，已完成115年春節期間復康巴士預約規劃，確保連假期間服務不中斷，讓有需求的身心障礙市民，仍能安心、便利地使用復康巴士接送服務（見右圖）。

115年春節連假共9天（自2月14日至2月22日），為落實身心障礙者交通平權，並因應春節期間返鄉團圓、就醫及必要外出之交通需求，同時確保服務順暢及車趟調度，市府除持續提供交通接送服務外，同步開放春節期間及假期後車班（2月23日及2月24日）之提早預約。

廣告 廣告

市府依現行分級預約制度，訂定預約優先順序與開放時程如下：一、等級一：自1月30日（五）起，開放提早預約至2月24日。二、等級二：自2月2日（一）起，開放提早預約至2月24日。三、等級三：自2月5日（四）起，開放提早預約至2月24日。四、等級四：自2月9日（一）起，開放提早預約至2月24日。

社會處另提醒民眾，春節期間（2月14日至2月24日）之復康巴士預約，統一於2月12日下午5時截止；春節期間復康巴士服務時間為每日8時30分至21時。復康巴士採預約制辦理，春節期間不提供2月14日至2月23日之臨時預約或服務異動，搭車當日因不可抗力因素無法搭乘，撥打客服專線02-2468-0655取消車趟，以利車輛資源有效調度。民眾如有申請春節服務需求，可透過該處line@(基隆社會處小幫手），或至預約平台（https://maas.klcg.gov.tw/）線上預約，或可透過電話（客服專線：02-24680655)等方式申請，歡迎多加利用。