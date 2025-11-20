復康巴士駕駛暈眩自撞！ 檢出「腦瘤」還扛40萬車損

台中一名鄭姓復康巴士駕駛，兩個禮拜前因為暈眩、身體不適，不慎發生自撞車禍，光是修車費就要40多萬，之後他被檢查出罹患腦瘤，並被公司要求簽下自願離職。然而，復康巴士不像其他公務車有保險理賠，只有丙式車碰車險，自撞駕駛需負全責，對於一個月薪只有3萬塊的駕駛來說，這根本是一大負擔。對此，復康巴士委外的公司表示，實際上是因為該駕駛有多次肇事紀錄，才不得不將他開除。

開復康巴士自撞竟得「扛全責」 公司被控逼自願離職

這個月4號，63歲的鄭姓駕駛因為突然身體不適、暈眩，不慎自撞民宅，這一撞修車費用高達40多萬，全部都得由駕駛自行負擔。

鄭姓駕駛因為突身體不適、暈眩，不慎自撞民宅。圖／台視新聞

鄭姓駕駛的兒子說，因為復康巴士不像其他公務車有保險理賠，他們只有保丙式車碰車險，由於是自撞，駕駛得負全責，再加上爸爸被檢查出罹患腦瘤，公司竟然還在他精神狀況不佳的情況下，要求他簽下自願離職。

公司稱「多次肇事」要求離職！ 諷刺...駕駛才獲頒績優

復康巴士委外廠商負責人表示，「他（當事司機）在5月的時候，追撞一台機車，就違反的工作規範就是可以解職，結果他到8月的時候又肇事了，我們裡面還發動同仁捐款，協助他處理這件事情。」

鄭姓駕駛今年才剛獲得績優表揚，沒想到卻因為身體出狀況，結果工作也丟了。幸好手術後腫瘤已被拆除，前天順利出院。社會局表示，五都的復康巴士目前都是保丙式車險，未來將研議是否再加保第三責任險和乘客險，以保障乘客和駕駛的安全。

台中／葉嘉雯、王英章、王東山 責任編輯／蔡尚晉

