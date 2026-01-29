復康聯盟黨主席收中資發展內應、洩軍事圖資 判刑10年定讞

復康聯盟黨主席吸收退役軍人淪共諜，判刑10年定讞。（翻攝自內政部政黨資訊網）

復康聯盟黨主席屈宏義自2019年起收受中國金援，在台發展武力內應組織，吸收6名退役軍人擔任幹部，蒐集軍事基地與AIT圖資，並秘密規劃狙擊行動。台中高分院一審依違反《國安法》判處屈男10年徒刑，其餘6人分判3年6月至8年6月不等，案經上訴後，最高法院認定原判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。

屈男為陸軍校級退伍軍官，退役後赴中國經商，2019年間接受中共張姓男子指示與金援，在台吸收6名退役軍人蒐集少將級以上軍官名冊，並前往AIT、阿里山雷達站、屏東加祿堂海灘、恆春三軍聯合訓練基地等重要軍事據點拍照、繪製地圖與座標，再透過微信回傳中方。

廣告 廣告

期間，屈男等人共收受新台幣近200萬元及人民幣15萬元，並撰寫多項計畫，規劃發展復康組織、成立政黨發展內應武裝力量，甚至構想狙擊行動。

台中高分檢依違反《國安法》等罪嫌起訴屈男等7人，台中高分院一審判處屈男10年徒刑，其餘6人分判3年6月至8年6月不等，7人不服判決提起上訴，最高法院審理後認為原審認事用法並無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案確定。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

華裔水兵當中國間諜！母慫恿合作 賣美軍事機密得手38萬下場曝

張啓楷挺共諜案記者拿「這貪污案」比擬 律師：柯文哲衰爆

司改會質疑辦林宸佑共諜案洩密違規 橋檢3聲明澄清