復康聯盟黨吸收退伍軍人當共諜 黨主席遭判刑10年定讞

復康聯盟黨主席屈宏義涉收受中共資金、發展武力內應，判刑10年定讞，其餘6人亦分別獲刑。（擷取自內政部政黨資訊網）



復康聯盟黨黨主席屈宏義涉嫌收受中國共產黨資金，並在台吸收現役及退伍軍人，企圖建立中共在台的「武力內應組織」。屈宏義共拉攏6名退伍軍人加入，並指示成員拍攝美國在台協會（AIT）及軍事設施相關照片、測繪座標資料，甚至曾規劃成立狙擊小組，伺機對所謂「台獨份子」進行狙殺行動。高等法院台中分院去年6月依違反《國家安全法》，判處屈宏義10年有期徒刑，其餘6名涉案共諜則分別判處3年6月至8年6月不等徒刑，7人上訴後，均遭最高法院駁回，全案定讞。

另外，遭吸收加入組織的6名退伍軍官亦提出上訴，均未獲採納，確定刑期分別為黃桂坤8年6月、戴學文與林健華各8年、朱賢寰與余天民各7年，以及廖永清（原名廖承瀚）3年6月徒刑。

台中高分檢起訴書指出，屈宏義原為校級退伍軍官，退伍後前往中國經商，並於2019年間接受中共解放軍情治機構深圳新四軍研究會負責人、綽號「張叔叔」的張昌國提供資金與指示，負責在台招募退伍軍人，發展中共所稱的「武力內應組織。

檢方查明，屈宏義吸收6名退役軍士官成為組織幹部，要求其蒐集少將以上將領名冊，並針對阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆指部、恆春三軍聯合訓練基地，以及AIT台北辦事處等地點，拍攝照片並繪製座標圖資，再由屈宏義透過微信傳送給「張叔叔」。

檢調另發現，屈宏義等人透過微信支付方式，收受張叔叔提供的新台幣180餘萬元資金，另經由地下匯兌取得人民幣15萬元（折合新台幣約60餘萬元）。屈宏義並於2023年間成立復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等3人參選立法委員，最終未能當選。檢方認定該3名參選人對相關情事並不知情，因而未予起訴。

此外，屈宏義亦撰寫「復康聯盟規劃案」、「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等文件，內容涉及組織復康體系、籌組政黨，以及建立內應武裝力量等具體行動規劃。（責任編輯：殷偵維）