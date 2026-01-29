「復康聯盟黨」主席屈宏義收中資發展共諜組織 最高法院判刑10年定讞

中國透過復康聯盟黨介入台灣民代選舉，企圖拓展影響力。（蔡松益博士競選辦公室提供）

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人收受中國大陸資金，企圖在台發展滲透並刺探軍事情報，甚至建立內應武裝力量，以狙殺為目標的「武裝組織」。台中高分院一審依違反國家安全法判屈宏義10年徒刑，其餘6人分別判3年6月至8年不等；最高法院駁回上訴，全案定讞。

退役軍官屈宏義接受中國統戰和金援，在台發展親共組織。 （翻攝焦點傳媒社長孫崇仁YT）

檢方調查指出，屈宏義為陸軍退伍軍官，退伍後赴中國經商，2019年結識中國機構深圳市新四軍研究會首長張昌國等人，吸收6名退役軍人加入組織，並撰寫4份復康計畫書，包括「復康聯盟規劃案」「中華統一復康聯盟運作計畫S」「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等。

廣告 廣告

2023年屈宏義成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙及地方人士參選立委，並以微信與地下匯兌收取共計近250萬台幣資金，經檢方調查，3位參選人對於該黨中央與中國合謀違法部分，並不知情。

此外，屈宏義指示成員蒐集國軍將級以上官員名冊，並在美國在台協會（AIT）、阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地及保力營區拍攝外觀、測繪座標，再透過微信傳給暱稱「張叔叔」的張昌國。

檢方認定，屈宏義意圖危害國家安全，發展中共在台內應組織，判處10年徒刑；一審判決中，同案被告黃桂坤判8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清（原名廖承瀚）3年6月徒刑。最高法院審理後認為原審量刑適當，駁回上訴，全案定讞。

更多鏡週刊報導

【封面故事】繪製四軍事重地及AIT圖資 親中政黨祕組狙擊隊亂台

床上散落水泥碎屑！泰男熟睡中「流彈射穿枕頭」 與死神擦身而過

酒後失控鬧事！外籍男「砸椅逃跑」遭店家壓制 警到場帶回管束