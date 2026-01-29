「復康聯盟黨」前主席拍軍事圖交對岸 判刑10年定讞

曾任軍官的「復康聯盟黨」前主席屈宏義，涉收大陸資金吸收退役軍人組政黨，並從事蒐集軍事情資交付等共諜行為，最高法院依違反國安法判處有期徒刑10年定讞。

最高法院。（圖／資料畫面）

檢方調查，屈宏義退役後到大陸經商，2019遭大陸諜報單位吸收後，提供資金要他回台發展組織成立政黨，他陸續找來6名退役軍人擔任幹部，撰寫計畫發展復康組織，並於2023年成立「復康聯盟黨」自己擔任主席，還找不知情藝人劉尚謙等3人參選立委皆未當選。

屈宏義預估經費後向大陸對口申領資金，透過通訊軟體微信與地下匯兌交付台幣近2百多萬元，屈還被查出指示幹部蒐集少將級以上軍官名冊，前往美國在台協會、及阿里山雷達站、恆春三軍聯合訓練基地指揮部等重要軍事基地拍攝並繪製地圖及座標，交給大陸對口單位。

台中高分檢於2024年8月間依違反國家安全法、反滲透法等罪嫌起訴屈宏義等7人，台中高分院2025年6月依法判屈男10年有期徒刑，另黃桂坤8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清3年6月；全案7人均提上訴，最高法院審理後認為判決並未違背法令，昨（28）日駁回上訴，全案定讞。

