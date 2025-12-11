復抽基隆河水 謝國樑：撤指揮所、思考獎勵吹哨者

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆河11月27日起受到油污染，經檢測後水質符合標準，台灣自來水公司今天恢復從基隆河取水，市長謝國樑下午宣布撤除前進指揮所，並將思考提供吹哨者微薄的獎勵。

謝國樑下午前往設在基隆市碇內福安宮的前進指揮所，向廟方表達感謝提供場地，並致贈禮品慰勞連日辛苦的工作人員，同時宣布撤除前進指揮所，無黨籍市議員林旻勳也到場關心。

謝國樑受訪表示，未來市府檢測水質與稽查污染規模，勢必會與過去大為不同，並將思考因檢舉而查獲（污染者），提供吹哨者微薄的獎勵，無論大的或小的污染源，市府都鼓勵吹哨者將所知道的內容講出來。

謝國樑表示，至於11月27日基隆河油污事件元凶能否抓到，「我覺得是很有機會」，但偵查不公開，中央、地方等所有機關，尤其此案必須嚴守偵查不公開規定，起碼基隆市政府絕對會嚴格做到，再給基隆地檢署多一些時間。

謝國樑說，無論有意或無意（排放廢水），刻意還是居多，重點是油污等不該排放的廢水，絕對不能排放到基隆河，也會思考訂定基隆市更好的相關法規，杜絕類似情形再次發生。（編輯：李錫璋）1141211