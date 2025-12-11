復抽未通知基市 謝國樑：水質就須由台水負全責

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆河11月27日起受到油污染，台水公司宣布今天起恢復從基隆河抽水，但基隆市政府並未收到復抽通知，市長謝國樑今天說，剛好確認水質、取水、供水就是台水公司的責任。

經濟部和環境部昨天共同召開記者會，台灣自來水公司董事長李嘉榮說，經第三方公正單位複驗後，各項水質指標均符合標準，八堵抽水站今天起恢復取水。

台水公司總經理李丁來3日在基隆市碇內福安宮前進指揮所受訪時表示，源遠路102巷大排水質檢測沒問題後會通報市府，市府接受就會恢復抽取基隆河水，但台水公司宣布恢復抽水前，並未通知市府。

對此，謝國樑上午出席「獅球嶺砲台周邊步道啟用儀式」受訪說，市府昨天召開協調會時，側聽這場記者會直播，提到宣布恢復從基隆河取水，如果台水公司恢復取水，不需要經市府同意，市府初步會接受，水質與供水的穩定，就必須由台水公司負起全部責任。

謝國樑表示，台水公司宣布今天恢復從基隆河取水，沒有通知市府是事實，也剛好確認水質、取水、供水就是台水公司的責任，市府未來會基於地方政府的立場，與中央、台水公司共同合作。

媒體詢問，是否感覺不受到尊重，謝國樑說，「這個是我心裡的感受，我想跟市民的用水其實沒有太大的關係，我們還是會予以尊重」。（編輯：李錫璋）1141211