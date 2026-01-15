復活有望？NCSOFT對《Project KV》開發商Dynamis One投資 確認新作開發中

韓國遊戲大廠 NCSOFT 近日證實，已經和新創遊戲開發商 Dynamis One 簽訂策略性投資協議。Dynamis One 是由曾帶領《蔚藍檔案》邁向成功的核心製作人朴炳林離開 Nexon 後所創立的公司，NCSOFT 期望透過此次投資，借助該團隊在次文化遊戲領域的豐富經驗，進一步強化公司內部的遊戲開發管線與市場競爭力。

當年雖然爭議多，但角色設計卻受到喜愛，因此有不少粉絲。（圖源：プロジェクトKV 公式／Dynamis One）

根據韓媒 Gamemeca 報導，Dynamis One 目前正在自主開發一款代號為「Project AT」的未公開遊戲，該作品是主題以「魔法」和「行政」為核心主題的全新次文化 RPG，將會由 NCSOFT 負責海內外的發行。

此外，除了 Dynamis One，NCSOFT 還投資了另一間專精 MMORPG 的開發商 Dexa Studio，不過並沒有公開更多資訊。目前正開發高品質畫面和動作玩法的全新 IP《Project R》，同樣會由營運 MMORPG 經驗豐富的 NCSOFT 負責海內外發行工作。

而回顧 Dynamis One 過去的動向，該團隊曾於 2024 年 8 月高調公開代號為「Project KV」的開發計畫，主打「刀劍」與「懷舊學園」題材。然而，該作因美術風格與設定被指與《蔚藍檔案》過度相似，引發玩家社群強烈反彈，甚至捲入涉及竊取 Nexon 未公開商業機密的爭議，導致開發團隊一度遭到警方調查。在輿論壓力下，Dynamis One 最終於 2024 年 9 月突然宣布終止「Project KV」的開發，並全面刪除相關視覺素材與官方社群帳號，讓外界一度對該公司的未來感到擔心。