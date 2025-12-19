復活？ 憲法法庭停擺1年 今召開「確認裁判文本評議」

台北市 / 綜合報導

憲法法庭即將可能恢復運作，引發各界關注。去年底立法院修改「憲法訴訟法」，提高違憲判決的門檻，導致憲法法庭近1年來無法做出任何判決。然而，根據司法院本週行事曆顯示，憲法法庭今(19)日將召開「確認裁判文本評議」，外界解讀可能將對憲訴法做出判決，或對其他案件解釋法令試水溫，這意味著憲法法庭可能即將恢復部分功能。

記者柯芷筠說：「停擺將近一年的憲法法庭，19號將確認裁判文本評議，外界都好奇是要處理哪個案件，是門檻較低的統一解釋法律及命令，還是涉己的憲法訴訟法。」

距離憲法法庭最後一次宣判，已是修法前113年10月28日的，憲判字第11號擬制遺產課稅案，時隔4百多天再度開會，法界人士猜測可能與，台中高鐵重劃案或針對憲法訴訟法，進行統一解釋。

東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹說：「統一解釋的話，因為它沒有受到爭議性很大的憲訴法30條的影響，憲訴法30條，它是針對各種訴訟的類型，但是它不包含統一解釋。」

回顧去年底立法院三讀修正，憲訴法部分條文，將大法官總額固定為15人，參與評議的大法官人數，不得低於10人，若要作成違憲宣告，同意人數不得低於9人，導致憲法法庭，受限現有大法官人數暫時停擺，但第84條的統一解釋依法只要現有，半數大法官參與評議且過半數同意，就可以做出裁判。

是否以此做為恢復運作的突破口？東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹說：「憲訴法第30條是法律的違憲審查，立法院通過的法律被申請釋憲，憲法法庭要做出評議跟裁判，統一解釋是各個機關對於法律有不同的解釋，它不是憲法的問題，它是法律層次。」

判決門檻不同法律效力自然也不一樣，但憲法法庭的再次運轉，是否有可能恢復功能突破憲政僵局，外界高度關注。

