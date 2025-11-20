復牌剛滿月！「芝蔴街美語」母公司爆違約交割 韭菜慘翻車

財經中心／楊惟甯報導

「芝蔴街美語」母公司新華泰富違約交割。（圖／新華泰富提供）

櫃買中心於11月19日公告，「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）出現違約交割情形，由宏遠證券通墾金額高達3482萬1600元，不僅創下今年上櫃市場單筆最大規模，也讓今年上櫃市場的個股違約案例累積至第10起。

今年8月，新華因延遲申報財報遭櫃買中心暫停交易，公司後續補提今年第一、第二季財報，才於9月18日恢復買賣，但仍列為「變更交易方式」，直到10月16日，新華才正式恢復一般交割。

自恢復交易以來，新華股價多半在每股20元附近狹幅震盪，長期買氣低迷，單日成交量多不到千張。但自11月17日起，新華量能突然暴衝，當天成交量爆出1714張，隔天（18日）更攀升至3807張，股價更直接以9.9%跌停收盤。

19日盤中更一度摜至16.15元、創1年3個月新低，終場雖拉回至17.95元，但盤後即被公告違約交割，成為今年上櫃市場最大宗違約案件。

