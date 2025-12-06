復盛應用出版《吃風怪獸》實踐企業責任 樹立品格教育新典範

圖▲《吃風怪獸》創作團隊合影，左起復盛集團陳曉蓓經理、許廷儀永續長、林啟明副總、作者顏志豪、親子天下林彥傑副總。

【記者張嘉誠／綜合報導】

在環境永續議題日益受到全球重視的今日，企業紛紛以行動投入社會與環境的改善。全球最大高爾夫球具代工廠復盛應用科技（以下簡稱復盛應用），長期深耕ESG永續發展，並持續以具體行動支持兒童品格教育。此次，首度聯手金鼎獎入圍作者顏志豪共創教育繪本《吃風怪獸》，結合品格教育與環境永續議題，期待能喚醒孩子捍衛美好未來的行動力。新書發表會12月6日在桃園南崁兒藝村演藝廳盛大舉行，復盛應用科技副總經理林啟明、復盛集團永續長許廷儀、國立臺灣藝術教育館館長李泊言、金鼎獎入圍作者顏志豪、運動心理諮詢師陳泰廷、東園國小棒球隊教練駱政宇、親子天下副總經理林彥傑等貴賓們皆出席，共同與復盛同仁及眷屬一同展開一場關於品格與永續的深刻對話。

圖▲《吃風怪獸》新書發表會現場貴賓雲集，左起林彥傑、顏志豪、林啟明、許廷儀、李泊言、陳泰廷、駱政宇。

復盛應用以行動落實企業社會責任，開創品格教育新篇章

復盛應用科技副總經理林啟明表示，復盛不僅致力於提供優質產品，讓全世界熱愛休閒運動的人，都能享受復盛創造的美好。同時，復盛應用也在ESG的推行上不遺餘力，本次出版《吃風怪獸》繪本正是復盛在不同領域努力創造美好的具體展現。透過繪本的出版，希望傳遞復盛愛護地球、重視環境永續，透過行動實踐ESG與節能減碳的理念。復盛集團永續長許廷儀也分享，復盛應用除了長期贊助水源村兒童劇團，到偏鄉進行公益演出外，也很開心能以復盛應用的精神出版《吃風怪獸》，在3C充斥的時代，透過閱讀讓孩子了解環境永續的重要，同時也將品格教育的種子深耕在孩子的心中。

創立逾七十年的復盛集團，秉持「實事求是、精益求精、追求卓越、豐富人生」的企業精神，深信教育與啟發下一代，是企業對社會最有意義的回饋。為實踐企業社會責任並擴大正向影響力，復盛應用特別捐贈三千本《吃風怪獸》至全台國小及公共圖書館，期盼透過閱讀的力量，啟發新世代對卓越的追求與對地球的關懷，培養孩子成為推動社會進步、守護環境永續的行動者。

圖▲復盛應用捐贈三千本《吃風怪獸》至全台國小及公共圖書館，由東園國小棒球隊教練駱政宇及陳泰廷諮詢師代表受贈。

冠軍陣容同台對談，分享培養抗壓力與耐挫力心法

此次新書發表會除介紹繪本內容外，更邀請冠軍級嘉賓同台對談，由奧運選手諮詢師陳泰廷與台灣少棒冠軍教練駱政宇，以「如何幫助孩子鍛鍊心理肌力、戰勝自己」為題，帶來精彩的分享。陳諮詢師表示：「將壓力或困境視為提升能力的機會，享受從『做不來』到『學會』的過程，便是培養心理肌力的關鍵。」他也強調：「比賽當下，要專注在思考怎麼贏，而不是一昧擔心輸，培養面對輸贏的正確態度，才能讓臨場表現更穩定。」

而帶領東園國小棒球隊在威廉波特世界少棒錦標賽奪冠的駱政宇教練，也分享了他在培養孩子耐挫力的心法。駱政宇教練指出：「自信是一種技能，可以透過練習累積而來！」他以指導東園國小少棒隊的經驗為例，比起直接指責，透過良性競爭與隱性支持，更能激發孩子的潛力，讓他們在自信中成長。此外他也呼籲家長在孩子的成長過程中，陪伴的「質」比「量」更重要。即便只有一本故事書的時間，也足以成為孩子心中最溫暖的力量。最後，兩位與談人也都強調，將孩子練習與努力的過程，透過數據或是可視化的方式記錄下來，當進步看得見，就能成為面對低潮時最堅實的支持力量。

圖▲《吃風怪獸》新書發表會全體合影。

以繪本傳遞科技、永續議題，在日常生活實踐品格價值

復盛應用今年首次舉辦繪本徵文活動，號召同仁以創作呈現日常工作的觀察與企業核心價值──「實事求是」、「精益求精」、「團隊合作」與「追求卓越」，最終選出六篇具創意與故事性的作品，並與金鼎獎入圍作家顏志豪合作，打造出高爾夫球具界第一本ESG品格繪本，成為連結復盛與未來世代的一份溫暖心意。

《吃風怪獸》以全球關注的環境永續議題為故事背景，透過奇幻冒險旅程，帶領孩子在閱讀中思考地球永續的重要性。書中三位主角各具鮮明特質，在歷經挑戰與成長的過程中，展現冷靜沉著、積極正向與勇敢堅毅的精神，成為小讀者學習的榜樣。書末除以生動插圖介紹高爾夫球桿的製作過程外，更設計電子版延伸學習單，透過六個貼近日常的生活情境練習，引導孩子將故事中角色的品格與價值觀落實於生活中。

