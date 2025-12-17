復職在即卻挨判賠！高虹安博士論文抄襲案一審出爐 須賠資策會40萬

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新竹市停職市長高虹安，涉貪案昨（16）日獲高院二審改判無罪，最快今明兩天可復職；不過，她的博士論文爭議卻在此時出現新進展。智慧財產及商業法院一審判決，高虹安博士論文未經授權引用資策會2篇期刊論文，侵害著作權，須刪除相關內容並賠償40萬元，另須在報紙刊登判決主文1天，全案仍可上訴。

新竹市停職市長高虹安博士論文爭議，一審判決需賠償40萬元。（圖／高虹安臉書）

高虹安2022年參選新竹市長期間，被質疑其2018年於美國辛辛那提大學完成的博士論文，引用她任職資策會期間參與發表的2篇期刊論文，其中一篇引用比例逾8成，另一篇約3成。資策會主張，這2篇論文著作權屬於資策會，高虹安未經授權使用，已超出合理使用範圍，提起民事求償。

廣告 廣告

高虹安則抗辯，她是該2篇期刊論文第一作者，屬「自我引用」，且未用於營利，並已向辛辛那提大學申請更正引用資料，校方也認定未違反學術倫理。不過法院認為，博士論文並非職務指派成果，著作權仍歸資策會所有，「自我引用」僅限於本人擁有著作權的作品，高虹安的使用比例已構成實質近似，超出合理使用。

法院最終判決，高虹安須賠償資策會40萬元，並刪除博士論文中無權引用的內容，不得再重製或公開傳輸相關文字或圖表，另須於《自由時報》或《聯合報》全國版刊登判決主文1天。案件雖仍可上訴，但在高虹安即將復職前夕，再度引發外界關注。

更多FTNN新聞網報導

回歸首日將發表「消防猛男月曆」！ 高虹安復職新竹市長第一天行程出爐

光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班

內政部復職公文下午已到！高虹安明返回市長崗位

