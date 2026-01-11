即時中心／綜合報導

新竹市長高虹安復職回歸竹市府後，繼續開挖棒球場，更稱在原土層挖到大石塊與廢磚塊。「誰在毀掉新竹棒球場的真相與安全？」民進黨新竹市議員曾資程質疑，新竹市立棒球場的爭議，早已不是單純有沒有廢土的問題，而是演變成一場涉及結構安全、工程專業、證據保全與行政程序正義的重大公共工程危機。

曾資程昨（11）日在臉書發文指出，從近期棒球場空照圖來看，現場已明顯挖掘至筏式基礎層。所謂筏式基礎，是以一整片大面積鋼筋混凝土底板，將整棟建築物的重量平均分散至地盤的關鍵結構系統，「一旦受力體系被破壞或周邊支撐條件改變，其影響絕不只是挖個洞這麼簡單。」當初因外野看台下方涉及私人產權，球場改建時外野看台並未拆除，「這意味著，外野看台與主體結構、基礎系統之間，極可能仍存在結構關聯或受力影響範圍。」

廣告 廣告

如今市府在未釐清結構關係、未完成完整鑑定程序前，即大動作開挖至筏式基礎層。曾資程質疑，外野看台的結構安全，請問真的不會受到影響嗎？若因此產生不均勻沉陷或結構變形，責任誰來承擔？

「停車場無樑版，更是另一顆未爆彈」，曾資程直指，市府一再宣稱覆土過重是停車場結構問題的主因，但停車場採用的是無樑版結構，本來就對荷重與施工擾動相對敏感。現在為了移除覆土，大型機具進場、反覆開挖、重車碾壓，會不會造成版體受損？會不會產生肉眼看不到的裂縫？會不會成為日後滲水、結構劣化甚至安全疑慮的開始？這些問題，市府從未向市民交代清楚。

曾資程認為，自己無意、也不必要為任何特定廠商或任何個案背書。如果真的有人涉及貪贓枉法、違法亂紀，不論是誰、哪個時期、哪個陣營，都應該依法嚴辦，絕不寬貸。追查責任更應該依循正當法律程序與專業鑑定機制，而不是用政治操作取代證據，用破壞現場取代保存真相。

「更荒謬的是，市府自己毀掉證據現場」，曾資程指出，回顧過去，新竹市府未在公證第三方見證下，就大肆開挖球場，之後甚至拒絕法院指定鑑定人入場鑑定；而統包商巨佳向下包廠商求償失敗，相關事實在桃園地方法院判決書中皆有詳載。他直言，市府早就親手破壞了最關鍵的工程現場與證據狀態，「請問現在再來『開挖擺拍』、『挖給大家看』，其證據力到底還剩下多少？」

曾資程強調，在法律上這正是典型的「毒樹毒果問題」，當證據取得的基礎程序本身就不正當、不完整、不可信，那後續再怎麼操作，都只會讓真相離我們越來越遠。「市民要的不是政治操作，是棒球」，他感嘆，難怪市民與球迷會普遍質疑，為什麼高虹安每次遇到政治風暴，就要拿棒球場出來再挖一次？「市民真正關心的，從來不是誰的政治攻防，而是棒球場什麼時候才能安全、合格、重新開打職棒比賽？」

最後曾資程表示，若新竹市府真的在乎球迷，就應該立刻停止破壞性開挖，由法院或公正第三方主導全面鑑定，一次把結構安全、責任歸屬、修復方案講清楚，「而不是一邊挖，一邊拍，一邊做政治操作，卻讓球場離真正啟用越來越遠。」他認為工程可以修，然而信任一旦毀了很難補，新竹棒球場的問題，不是挖得夠深就會有真相，而是要用對的方法、守住程序、尊重專業。「否則，今天毀掉的是一個球場，明天毀掉的，會是市民對市府的最後一點信任。」

原文出處：快新聞／一復職就開挖棒球場！綠議員轟高虹安：誰在毀掉真相與安全？

更多民視新聞報導

最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了

中國用詞恐淪文化滲透起點 徐國勇示警：長期累積可能造成認知偏移

「新竹關西7.4度」13縣市低溫特報！白天起冷氣團減弱 各地漸回暖

