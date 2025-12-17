復職市長後重返民眾黨？高虹安最新回應曝光

民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

遭停職中的新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決，改以《刑法》第214條「使公務人員登載不實罪」判刑6個月，且得易科罰金18萬元，但高檢署已研議提起上訴。針對未來的「復職規劃」與「是否重返民眾黨」等問題，高虹安今（17）日受訪時表示，內政部長劉世芳上午已說會儘快處理，應該很快就會有好消息，當然希望能愈快重返工作崗位愈好；至於是否再度加入先前退出的民眾黨，她則並未正面回應。





今早10時30分，高虹安前往新竹市東區Big City遠東巨城購物中心1樓廣場，出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於會後短暫接受媒體聯訪。

記者提問，您希望在何時復職，復職之後是否將回歸民眾黨？對此，高虹安回應，「當然是希望能愈快愈好，因為畢竟這個復職也等了非常長的一段時間，在這段停職的期間，我也一直沒忘記我對新竹市還有很多的責任在」。

她不諱言，其實從市長選舉、反罷免投票，自己身上等於背負了兩次選民託付的責任，因此當然是希望能愈快完成復職，對自己愈好，可以儘快回到市府工作，回到正常的生活，也儘快讓新竹市民感受到安定的新竹，「我想這是最重要的」。

高虹安說，到目前為止應該還是沒收到內政部的回函，不過劉部長今早有說會儘快處理，應該很快會有好的消息。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

