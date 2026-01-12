復職後再挖新竹棒球場 綠議員質疑高虹安：誰在毀掉真相與安全？

新竹市議員曾資程砲轟高虹安復職後再挖新竹棒球場，指誰在毀掉真相與安全？ 圖：取自曾資程臉書

[Newtalk新聞] 新竹市立棒球場工程爭議持續延燒。新竹市議員曾資程近日在臉書發文指出，棒球場問題早已不只是是否存在廢土，而是演變為涉及結構安全、工程專業、證據保全與行政程序正義的重大公共工程危機。

曾資程表示，從近期空照圖可見，球場現場已明顯挖掘至筏式基礎層。他指出，筏式基礎為以大面積鋼筋混凝土底板，將整體建築重量平均分散至地盤的重要結構系統，一旦受力體系遭破壞或周邊支撐條件改變，其影響恐不只是單純「挖個洞」。

廣告 廣告

他進一步指出，當初球場改建時，因外野看台下方涉及私人產權，外野看台並未拆除，這意味著外野看台與主體結構及基礎系統之間，可能仍存在結構關聯或受力影響範圍。如今市府在未釐清結構關係、也未完成完整鑑定程序前，即大動作開挖至筏式基礎層，外野看台的結構安全是否會受到影響，若因此產生不均勻沉陷或結構變形，責任由誰承擔，市府並未對外說明。

針對停車場問題，曾資程指出，市府一再宣稱覆土過重是停車場結構問題的主因，但停車場採用的是無樑版結構，本就對荷重與施工擾動相對敏感。他質疑，為移除覆土而進行的大型機具進場、反覆開挖與重車碾壓，是否可能造成版體受損、產生肉眼難以察覺的裂縫，進而成為日後滲水、結構劣化甚至安全疑慮的開端，相關問題市府從未向市民交代清楚。

曾資程強調，他無意也不必要為任何特定廠商或個案背書，若真有人涉及貪贓枉法或違法亂紀，不論任何時期、任何陣營，都應依法嚴辦，但追查責任應依循正當法律程序與專業鑑定機制，而非以政治操作取代證據，或以破壞現場取代保存真相。

他並批評，市府過去未在公證第三方見證下即大肆開挖球場，之後甚至拒絕法院指定鑑定人入場鑑定；而統包商巨佳向下包廠商求償失敗的相關事實，也已載明於桃園地方法院判決書中。曾資程質疑，市府早已親手破壞關鍵工程現場與證據狀態，如今再進行「開挖擺拍」、「挖給大家看」，其證據力所剩無幾。

他指出，這在法律上屬於典型的「毒樹毒果」問題，當證據取得的基礎程序本身不正當、不完整、不可信，後續再怎麼操作，都只會讓真相愈來愈遠。

曾資程也轉述市民與球迷的普遍疑問，認為大家要的不是政治操作，而是棒球本身，並質疑為何每逢政治風暴，市長 高虹安 就再度對棒球場進行開挖。市民真正關心的，是球場何時才能在安全、合格的前提下重新開打職棒賽事。

他呼籲，市府若真正在乎球迷與公共安全，應立即停止具破壞性的開挖行為，改由法院或公正第三方主導全面鑑定，一次釐清結構安全、責任歸屬與修復方案，而非一邊開挖、一邊拍攝、一邊進行政治操作，卻讓球場離真正啟用愈來愈遠。

曾資程最後指出，工程可以修復，但信任一旦毀了將難以彌補，新竹棒球場的問題不在於「挖得夠不夠深」，而在於是否用對方法、守住程序並尊重專業，否則毀掉的不只是球場，而是市民對市府的最後一點信任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌立院會期中訪美 律師：昌能你不能

黃國昌突訪美稱要談關稅軍購 綠委諷：要代表政府？她轟任期剩20天，騙誰啊？