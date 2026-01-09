復職後首次專訪！新竹市長高虹安回應棒球場爭議：正力拚下半年回歸賽事

「大家心心念念的還是新竹棒球場。」歷經訴訟與停職風波後，終於在2025年底復職的新竹市長高虹安，接受媒體專訪時便點名這座命運多舛的公共建設，視其為回歸市政的重要成績單。她強調，新竹市立棒球場的覆土問題涉及公共安全，目前已重新設計為人工草皮並正在施工，預計於2026年6至7月完工，力拚下半年恢復賽事。

高虹安因涉及助理費訴訟案遭停職1年5個月，隨著二審判決逆轉而符合復職規定，終於在2025年12月18日回到新竹市府上班。對於僅剩1年的任期，她接受《遠見》專訪時，首度回應外界關注新竹棒球場、大新竹輕軌等外界關注的重大建設。

覆土問題涉及公共安全，新竹市府已重新規劃並推進工程

「新竹棒球場不是大家一開始以為的那麼簡單。」高虹安直言，市府重新檢視工程後，發現棒球場覆土不符規範，造成公共安全風險。

她解釋，原始設計的覆土厚度為 30 公分，但實際點交時卻變成 65 公分，「這就會牽涉到結構載重的安全計算，如果真的做到 65 公分，草可能長得好、排水也好，但會有傾斜甚至崩塌的風險，這就牽涉到公共安全。」

此外，市府與統包商的民事訴訟，也讓工程一度暫停長達11個月。高虹安表示，這段期間外界只看到停擺，但市府是被法院卡住。

高虹安強調，法院一解除裁定，市府立刻進場施工，但移除覆土後發現大量異物，無奈感嘆：「怎麼一個工程被做成這個樣子。」

考量球場結構使用安全，新竹市府決定改採人工草皮，並重新設計整座球場，除委託專業鑑定，也邀請建築師公會、工程顧問與國際棒球場專家提供意見。高虹安表示，目前工程已正在進行稱，目標在2025年6至7月完成「人工草皮棒球場 2.0」，並力拚下半年回歸賽事。

​2022年新竹市立棒球場改建完工時的空拍面。取自wiki維基百科，新竹市政府提供。

開闢新道路、大新竹輕軌計畫改善塞車問題

除棒球場外，交通問題同樣是新竹市民長期關注的議題。高虹安指出，市府近年從「分流」策略著手，近年已陸續開通慈濟路、關新路、慈祥路與東科路，讓進出科學園區、往返竹北與市區的車流有更多路線選擇。

但她強調，真正要降低車流，還是得靠大眾運輸。因此她推動「大新竹輕軌計畫」與桃竹竹苗通勤月票，改善大眾運輸系統。她表示，已積極整合新竹市、新竹縣、園區科管局與相關單位簽署MOU。

而在輕軌完成前，新竹市府先以「先導公車」作為過渡方案，讓公車先行於未來輕軌路線。首條路線串連新竹火車站、陽明交大、清大、科學園區與生醫園區等通勤熱點。

「大家不搭公車，原因很簡單，不外乎是等太久、沒有到你要去的地方、搭車不夠舒服。」高虹安說，市府針對這三點下手，將公車班距從40分鐘縮短到 20分鐘，並引進10輛全新電動公車，還建置即時到站 APP 與智慧站牌。目前先導公車上路後，累計搭乘已突破40 萬人次，平均每班次約 33 人。

爭取《財劃法》修法為新竹市獲得穩定財源

在公共建設外，高虹安也非常關注新竹市的財政結構。她指出，新竹市長期面臨「人均繳稅高、配回率低」的困境，影響市府推動社福與公共建設的財政彈性。

因此，她主動赴立法院爭取《財政收支劃分法》修法，讓新竹市成為第一個的向立院爭取修法的縣市。隨著《財劃法》修法通過，高虹安樂觀認為，未來新竹市在制度上可望取得較穩定的財源，支持育兒、交通與大型建設支出。

但她也坦言，一般性補助款的分配仍在中央與地方間持續調整，相關制度變動，仍可能影響後續年度的預算規模與執行。

高虹安接受《遠見》專訪時指出，隨著《財劃法》修法通過，未來新竹市在制度上可望取得較穩定的財源，支持育兒、交通與大型建設等支出。蘇義傑攝影。

推行「0-6歲市府養」，彈性化臨托服務緩解育兒壓力

高虹安也將育兒政策是為城市競爭力的一環。她強調，新竹是高工時、高壓力的科技城市，市府必須建立完善的家庭支持系統。因此市府推動「0-6歲市府養」，包括全台首創的凍卵補助，另外還有生育津貼加倍、中醫助孕、到宅坐月子媒合平台，以及夜間、假日臨托服務等，為需要加班的家長帶來更多彈性空間。

高虹安說，這些政策都來自實際需求。「夜間與假日臨托是我上任之後，希望能幫助這些年輕家庭分憂解勞，畢竟不是每個新手爸媽都能拜託自己爸媽來當保姆。」

回顧一系列施政，高虹安強調，市政規劃應從長遠思考，不能因為自己任內做不完就不做，例如新竹市公道五路上的中油油庫市地重劃案，儘管前置作業繁複，她仍將持續推進，盼未來可串連新竹的大學人才與竹科聚落，成為未來太空中心或園區發展的預留腹地。

在僅剩1年的任期，高虹安市府將緊鑼密鼓推行政策。但這些政策能否轉化為市民有感的改變，仍有待時間驗證。

