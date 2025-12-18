復職新竹市長首日 高虹安哽咽：我回來了

新竹市長高虹安正式復職，首日上班在市府門口受到大批支持者與官員熱烈歡迎。高虹安激動地說：「謝謝大家，我回來了。」回首這一年五個月的停職期間，高虹安坦言相當煎熬，致詞時更一度哽咽。

新竹市長高虹安說：「我想這一年多的時間，對於忙碌的大家來說好像一眨眼就過去了，但是對於我，一個人生被迫按下暫停鍵的我來說，我覺得好像漫長的，像是過了一個世代一樣。」

隨著助理費案二審大逆轉，貪污部分改判無罪，讓高虹安終於有勇氣向家人報平安。新竹市長高虹安說：「是我的家人們一邊要擔心我，但是一邊又要撐住我，接住我這一些不安的情緒。」

回歸市政後，高虹安隨即展開行程，出席消防形象月曆記者會。雖然氣氛輕鬆，但談及這段期間遭罷免團體貼上「貪污犯」標籤，心情仍顯沈重，同時她也不忘為民眾黨主席柯文哲加油打氣。

是否爭取2026連任？高虹安：將先拜會藍白兩黨主席。

新竹市長高虹安說：「罷免方其實將高虹安是貪污犯，這幾個字大大的印在了，新竹市各個街頭的看板當中，所以其實這樣子的一個沉重的標籤，我想是任何人都難以承受，尤其又是公眾人物。柯文哲主席也要加油，那身心的部分都希望能夠保持，就是能夠比較身心健康狀態。」

至於外界關注2026年是否爭取連任，以及國民黨傳出有意禮讓的善意，高虹安並未把話說死，強調需與政黨高層溝通。新竹市長高虹安說：「剛剛所提到的這些後續的規劃，也許是先跟兩個黨的主席，先拜會完成之後，會再有比較詳細的一個決定，來跟大家說明。」

儘管高虹安看似滿血復活重返崗位，但高檢署正研議上訴，這場官司攻防戰恐怕尚未完全落幕。

