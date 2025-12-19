復職日沒見到面！網曝邱臣遠「8度出國」市政沒交接 高虹安回應了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安復職後，開始跑市長行程。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安正式復職後，也開始市長行程。今（19日）一早前往新竹高工參加校慶活動，依舊保持好心情，學生們也拉著她合影自拍。專門評論時事的Threads帳號「midaged_man」昨日發文，直指代理市長邱臣遠帶領官員赴日考察，出發時間和高虹安復職同一天，市政根本沒交接。對此，高虹安也做出回應。

Threads帳號「midaged_man」表示，昨日高虹安復職，不但沒有代理市長交接，還有一票官員不在市政府，「因為原本代理的副市長邱臣遠又出國啦，這次趕在高虹安二審判決前，率市府團隊去日本，考察『三麗鷗樂園』等設施。」並指出這是邱臣遠代理市長1年4個月以來，第8次出國了，「記得好好玩啊，回來就不是代理市長了。」

對此，高虹安表示，收到內政部回函復職的時候，是12月17日下午3點多，當時就已經和邱「副市長」進行交接的方向，當然18日到了市府之後，其實也都跟相關的局處首長也討論過相關的市政進度，「並沒有所謂『沒有交接』的事情」，也請大家不要過度解讀。

